Novillo especial cruza los US$ 4,35 por kilo y resiste intento de baja

Esta semana comenzaron las primeras faenas de ganado de encierro con destino a Cuota 481 y hubo una intención industrial de ajuste de precios. Lejos de eso, los valores se afirmaron aún más con negocios por encima de US$ 4,35 por kilo en cuarta balanza por lotes voluminosos de novillos especiales.

Se acentuó la disparidad entre plantas en valores, entradas y las exigencias en cuanto a la calidad del ganado. Las que ofrecen mejores valores aceptan solo ganados de óptima terminación. Un consignatario consultado reportó un negocio puntual de US$ 4,38, aunque aclaró que el promedio de los negocios se realizan entre US$ 4,30 y US$ 4,35. Las cargas en general no superan los siete días.

En vacas el abanico de precios es aún mayor, con ventas que van desde US$ 4,10 hasta US$ 4,20 por lotes destacados. Las vaquillonas alcanzan los US$ 4,25.

El mercado sigue dinámico. La oferta de ganado –que aumenta muy gradualmente– se coloca de inmediato. La presión de compra de los frigoríficos por ahora no da lugar a que se concreten ajustes de precios. Alguna planta propuso US$ 4,25 por novillo gordo, y el mercado no lo convalidó.

Por novillos de razas lecheras se han concretado negocios entre US$ 4,15 y US$ 4,20 y por vaca gorda ventas entorno a US$ 4.

La reposición acompaña. En el remate de este miércoles de Lote 21 el impulso se mantuvo el impulso de precios. Los terneros promediaron US$ 2,70, siete centavos por encima del remate anterior y alcanzaron un máximo en 8 años en el remate para esa pantalla. La vaca de invernada promedió US$ 1,89, seis centavos arriba que el promedio del remate de octubre. Y marcó su mayor valor desde los comienzos de esa pantalla, en 2009. La ternera promedió US$ 2,55, cinco centavos más que el remate del mes pasado y logró un valor histórico en Lote 21.

La abundante disponibilidad forrajera y el precio de exportación que continúa arriba de US$ 4 mil son dos factores que respaldan la firmeza ganadera. Se espera que la solidez de precios se mantenga, aunque la suba comienza a desacelerarse para el ganado gordo y busca un equilibrio. La faena de ganados de corral con destino a cuota juega su partido.

La semana pasada la faena de vacunos totalizó 34.812 animales, apenas 300 cabezas más que los 34.563 de la semana previa. En la comparación interanual la operativa se retrajo 26%, con una faena de 47.893 cabezas. La escasez de oferta –principalmente de novillos– se vio reflejada en la faena de octubre. Los novillos faenados totalizaron 67.827 cabezas, menor volumen para ese mes desde 2003.

Ovinos: demanda firme y valores en suba

En los ovinos la oferta es creciente, siguiendo los patrones estacionales habituales. La industria es demandante y los valores continúan en ascenso, con negocios unos centavos por encima de las referencias de consignatarios

Esta semana se realizaron negocios por corderos entre US$4,05 y US$ 4,10. En ACG los borregos promediaron US$ 4,01, los capones subieron dos centavos a

US$ 3,95 y las ovejas subieron un centavo US$ 3,90.

Precio de exportación de carne vacuna sube por cuarta semana consecutiva

La tonelada de carne vacuna exportada volvió a cruzar los US$ 4.000 y consolida su firmeza. Promedió US$ 4.172 en la semana cerrada el 2 de noviembre y se ubicó como el mejor valor registrado en ocho semanas, de acuerdo a los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En octubre el promedio por tonelada de carne exportada fue de US$ 4.063, muy por encima de los US$ 3.273 de octubre de 2018. Si se observa el acumulado anual, el valor por tonelada promedió US$ 3.795 un 7% más que los US$ 3.542 de un año atrás.

En carne ovina el precio de exportación confirma un repunte. En la semana cerrada el 2 de noviembre la tonelada promedió US$ 4.862 y logró su tercera semana consecutiva de suba. En octubre se ubicó en US$ 4.784 por tonelada, por debajo de los US$ 5.044 de setiembre pero muy por encima de los US$ 4.383 de octubre de 2018.

En el acumulado del año, aunque sigue por debajo del promedio de 2018, viene reduciendo la distancia. En lo que va de 2019 se ubica en US$ 4.500, 1,2% por debajo de los US$ 4.554 del mismo periodo del año pasado.