Gargano, el capitán que logró su tercer Uruguayo y con el que Peñarol quiere renovar

El capitán de Peñarol, Walter Gargano, consiguió este martes contra Plaza Colonia su tercer Campeonato Uruguayo con los aurinegros, y es el futbolista del actual plantel que más títulos ganó, con cinco, ya que se le deben sumar los dos que obtuvo cuando defendía a Danubio antes de comenzar su carrera en el exterior.

Gargano ya había sido campeón con Peñarol en 2017 y 2018 -a lo que hay que agregarle la Supercopa Uruguaya 2018- y ahora sumó una nueva estrella personal a sus 37 años.

Leonardo Carreño

El fútbol de Gargano volvió a ser decisivo en el juego de Peñarol

Con Danubio había conseguido el título del Uruguayo en 2004 y 2006-07.

Los otros dos integrantes de este plantel aurinegro que también consiguieron su tercer título del máximo torneo del fútbol de este país fueron el arquero Kevin Dawson y el volante Franco Martínez, quien en este campeonato solamente jugó un partido.

A Gargano se le termina el contrato a fin de año y el mismo cuenta con una cláusula de renovación.

Diego Battiste

El Mota ha sido un referente en el vestuario carbonero

Según informó un directivo aurinegro a Referí, dejarán pasar algunos días y se reunirán con el jugador ya que en la institución pretenden que continúe al menos, por una temporada más.

Más allá de esto, la relación del futbolista con los dirigentes tuvo idas y vueltas complicados.

Leonardo Carreño

Gargano metió un pase de 35 metros para el Canario Álvarez y este le cedió el empate a Torres ante Plaza Colonia

En abril del año pasado, la mayoría del consejo directivo aurinegro, votó para que el futbolista no jugara más en Peñarol, debido a unas declaraciones que hizo en el programa Las Voces del Fútbol de AM 1010 cuando dijo: "Hay gente que quiere jugar sucio. Si hablamos, vamos a sacarnos las caretas; esto es chiquito y todo se sabe. Me molesta que se quiera ensuciar a referentes, a gente que ya tiene experiencia, a la que nadie le regaló nada ni nadie le puso una pistola en la cabeza a nadie para que nos firmaran un contrato. Cada uno se gana lo que merece".

Pero las declaraciones que más molestaron a los dirigentes fueron aquellas en las que el jugador se refirió en forma general a los dirigentes acusándolos de buscar provechos personales en los cargos del club: “Hay gente que quiere favorecerse diciendo ‘estamos haciendo las cosas perfectas para el club’, porque dentro de poco hay elecciones otra vez y van a intentar ser electos o reelectos otra vez para presidente o vicepresidente o estar dentro de lo que es el club porque a ellos les sirve. Hay gente que está jugando las cartas sucias, está ensuciando a jugadores, porque esos jugadores no es que crean problemas, sino que quieren lo mejor para Peñarol y hay gente de la dirigencia que no quiere lo mejor para Peñarol, quiere lo mejor para cada uno”.

Staff Images / Conmebol

Gargano y la alegría de la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana de este año

El 1° de mayo de 2020, Gargano se prestó a una entrevista con su propio representante, Pablo Boselli, en la que pidió disculpas. "No quise ofender", subrayó entonces el futbolista.

Debido a ello, el consejo directivo de Peñarol dio marcha atrás y decidió no sancionarlo.

Gargano ya había fustigado a los dirigentes el 28 de diciembre de 2018 cuando criticó la salida de Maximiliano Rodríguez y la dilación de las negociaciones para renovar a Lucas Viatri. Por eso entienden que el jugador reincidió en esta clase de comportamientos.