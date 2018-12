Walter Gargano está molesto con las decisiones de los dirigentes de Peñarol

El volante Walter Gargano criticó las decisiones que tomaron los dirigentes de Peñarol y que merman el poderío deportivo del equipo que ganó el Campeonato Uruguayo: la salida de Maximiliano Rodríguez, la demora en la renovación del contrato de Lucas Viatri y la baja de Carlos Rodríguez, quien se fue a Deportivo Cali.

"Son noticias duras porque una de las prioridades era mantener el plantel, a los jugadores, y no sé cómo es el tema pero serían dos bajas importantísimas para el equipo. Es una pena que no se mantengan, en el caso de Maxi es entendible, pero en el caso de Viatri no sé, son jugadores fundamentales en el plantel y el equipo en sí. Eso lo tienen que ver los dirigentes y vamos a ver que van a analizar en el tema de Gargano, porque si dejaron a Maxi y a Lucas afuera, capaz que me quieren dejar salir", expresó el volante en Sport 890.

El Mota agregó: "Si por un tema económico no le renuevan a Lucas, capaz que me dejan salir a mí o al Cebolla, capaz que hay jugadores que le hacen daño al club".

Gargano también se refirió a la noticia que circuló hace unas semanas sobre la llegada a Peñarol del exfutbolista de Nacional Tabaré Viudez: "Lo conozco a Viudez, me parece un excelente jugador y en mi equipo lo quiero siempre". Finalmente el delantero se fue a Olimpia de Paraguay.