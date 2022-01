Gaspard Ulliel: muere a los 37 años el actor francés que interpretó a un joven Hannibal Lecter

El actor francés Garspard Ulliel, conocido por interpretar a un joven Hannibal Lecter y al magnate de la moda Yves Saint Laurent, murió este miércoles tras sufrir el martes un accidente de esquí en los Alpes franceses, según confirmó su familia.

Reuters Gaspard Ulliel interpreta a Midnight Man en la serie de Marvel Moon Knight que se estrena en unos meses.

La noticia de su muerte se produce justo un día después de la difusión del tráiler de Moon Knight ("Caballero Luna"), la nueva serie de televisión de Marvel en la que Ulliel interpreta a Anton Mogart (conocido como Midnight Man) y que se estrena el próximo marzo.

El actor de 37 años, uno de los más conocidos de Francia, protagonizó además It's Only the End of the World ("No es más que el fin del mundo"), por la que ganó un César (el equivalente francés al Oscar) a mejor actor en 2017.

Ulliel esquiaba el martes en la región de Savoie, en los Alpes franceses, cuando chocó con otra persona.

Sufrió trauma cerebral y fue trasladado a un hospital de Grenoble, donde falleció este miércoles.

El otro esquiador no fue hospitalizado y las autoridades dijeron que hay una investigación en curso.

"Notable magnetismo"

"El cine francés pierde un enorme talento, lleno de encanto y energía", tuiteó el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire.

Reuters Además de actor, Gaspard Ulliel también fue modelo.

El escritor y crítico Caspar Salmon también rindió homenaje a Ulliel, describiéndolo como "un actor de notable magnetismo, talento y belleza, que ya había forjado una variada e impresionante carrera".

Además de ser actor, Ulliel también trabajó como modelo. Fue la cara de la fragancia Bleu de Chanel, para la cual filmó un anuncio en 2010 bajo la dirección de Martin Scorsese.

Nacido a las afueras de París en 1984, Ulliel actuaba desde los 11 años.

En 2005 ganó el César a actor revelación por su papel en el drama bélico A Very Long Engagement ("Amor eterno"), protagonizada por Audrey Tautou.

Pero fue en 2007 cuando logró reconocimiento internacional por la película Hannibal Rising ("Hannibal, el origen del mal") de Peter Webber, una precuela en la que dio vida a un joven Hannibal Lecter.

Laurent KOFFEL/Getty Gaspard Ulliel acudió al Festival de Cannes junto al resto del elenco de la película "No es más que el fin del mundo".

También fue candidato al César por su papel en "Saint Laurent", una de las dos películas biográficas que se estrenaron en 2014 sobre el diseñador Yves Saint Laurent y que aspiraba al premio principal en el Festival de Cannes de ese año.

Ulliel fue elogiado por su actuación, pero perdió el César frente a Pierre Niney, que protagonizaba la otra película sobre el estilista, titulada "Yves Saint Laurent".

"Corazón roto", tuiteó Niney al conocer la noticia de la muerte de Ulliel. "Gaspard era benevolencia y amabilidad. Belleza y talento".

El actor fue mordido por un perro en la infancia y años después dijo que sentía que la cicatriz lo ayudó en su vida y carrera ya que parecía un hoyuelo.

Tenía un hijo de 6 años con su pareja, la modelo y cantante francesa Gaëlle Piétri.

