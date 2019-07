Gastón Guruceaga, la excantante de Rombai y un corazón no correspondido

Las publicaciones en Instagram de Emilia Mernes, exvocalista de Rombai en su última etapa, tienen cientos de comentarios y miles de me gusta. Ya sea una publicación en la que la ahora reconvertida en solista está tirada en una playa o alguna en la que se muestra cantando, todas acumulan una catarata de interacciones. Y entre las más recientes, una llamó la atención de varios de los que se pasaron por allí: un comentario de Gastón Guruceaga, el exarquero de Peñarol.

Ahora radicado en Argentina para defender la camiseta de Tigre, Guruceaga le hizo un comentario con solo un emoji: un corazón. Varios seguidores de Mernes se percataron del detalle y comenzaron a responderle al arquero.

"Sos el mejor", "Buena seductor" y "Sos muy capo, dale Emilia Mernes, es un buen 'partido'" son algunas de las cosas que le escribieron. "No me registra", contestó él, lo que provocó más arengas y me gusta para él.

Hasta el año pasado, Mernes estaba en pareja con Fer Vázquez, exlíder de Rombai, pero poco después de la disolución de la banda la relación se terminó. Hace pocos meses, ella lanzó una canción por su cuenta: Recalienta.