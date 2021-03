Geografía de la imaginación

Desde 1989 el nombre oficial es República de la Unión de Myanmar. No confundir con Miramar Misiones, club de fútbol que juega en Segunda División Amateur, la que por muchos años fue llamada División C y antes Intermedia. A Miramar Misiones se le conoce por el apodo de “cebritas”. En Myanmar, Burma o Birmania (a cuál de los tres nombres más poético) no hay cebras, pero sí fabulosos tigres fotogénicos, que suelen aparecer retratados con espectacularidad en los pósteres de promoción turística del país. Uno de los mejores programas del chef Anthony Bourdain cuando recorría el mundo probando a diestra y siniestra las comidas tradicionales fue el que hizo sobre Myanmar, país del sudeste asiático que, debido a recientes problemas políticos que incluyeron un golpe de Estado el pasado 1º de febrero, ha estado casi a diario al tope del menú informativo, peleando cabeza a cabeza en la lista de noticias más buscadas con el covid-19, la vacuna contra el covid-19, y el número de gente en el mundo contagiada y muerta por covid-19. Días atrás, entre las cinco noticias más leídas de la jornada aparecía esta: “En Myanmar los manifestantes van contra las fábricas chinas por el apoyo del régimen al golpe de Estado”. Un post de la birmana Aye Myat Kyaw decía el mismo día: “Si querés hacer negocios de forma pacífica en Myanmar, respetá al pueblo de Myanmar. Dejen de apoyar al ejército terrorista y únanse al pueblo de Myanmar”.