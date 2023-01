Globos de Oro 2023: 15 películas que no podés perderte si querés seguir la temporada de premios de Hollywood

Antes de hablar de la temporada de premios de Hollywood que arranca este martes con la ceremonia de los Globos de Oro, comencemos con una buena noticia para la industria del cine.

Getty Images Austin Butler es Elvis Presley en "Elvis".

Los amantes de las películas están regresando a las salas de cine tras dos años alejados de ellas debido a la covid.

Y en vista del éxito cosechado en taquilla por varias películas en los últimos meses, como las secuelas de Top Gun, Jurassic World y Avatar, el sector tiene fe en que se volverán a registrar cifras de audiencia similares a las prepandémicas.

Como es tradición, la temporada de premiaciones arrancará este martes con la 80ª edición de los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y terminará el 12 de marzo con la entrega de los Oscar.

Para que puedas seguirla bien, en BBC Mundo te ofrecemos una lista de las 15 películas que se perfilan como favoritas o han recibido el favor de la crítica y la audiencia.

1. Tár

Universal Pictures Cate Blanchett aspira a su tercer Oscar por su por haber interpretado a la directora de orquesta Lydia Tár.

En Tár, una excelsa Cate Blanchett interpreta a la reconocida compositora y directora Lydia Tár en una etapa que fue decisiva para su carrera: la grabación de una de sus composiciones más importantes.

La Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles (LAFTA) la reconoció en diciembre con sendos premios a la mejor película, dirección y actriz, y el experto en cine de la BBC, Tom Brook, también la considera la mejor cinta de 2022.

2. "Los Fabelman" (The Fabelmans)

TIFF/eOne Los Fabelman nos muestran a Steven Spielberg en su infancia.

"Los Fabelman" cuenta la historia de un niño de una familia judía que se enamora del cine cuando lo llevan a ver una película durante una invernal noche de 1952.

Y es también la versión cinematográfica que el director Steven Spielberg hace de su infancia y adolescencia.

En septiembre obtuvo el premio principal en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el People's Choice, la mención a la película favorita del público, consolidando su posición en la carrera para los premios de la Academia.

3. "Los espíritus de la isla" (The Banshees of Inisherin)

Getty Images Brendan Gleeson y Colin Farrell logran una conexión muy personal en la película.

La anterior película escrita y dirigida por Martin McDonagh, "Tres anuncios por un crimen" (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), cosechó múltiples galardones en los premios Oscar, Bafta y Globos de Oro en 2017.

Eso podría repetirse ahora con su última cinta, "Los espíritus de la isla" (The Banshees of Inisherin), descrita por el crítico de cine Nicholas Barber para la BBC como "una irresistiblemente triste y extraña historia sobre la amistad y la masculinidad tóxica".

El film encabeza las nominaciones a los Globo de Oro: aspira a ocho premios.

Está protagonizada por el irlandés Colin Farrell, quien fue reconocido con el premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre.

4. "Todo en todas partes al mismo tiempo" (Everything Everywhere All at Once)

Getty Images Los directores de la película, que se hacen llamar "Los Daniel", dirigen a Michelle Yeoh en el multiverso de Evelyn.

"Todo en todas partes al mismo tiempo" (Everything Everywhere All at Once), una película dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert consigue provocar una difícil combinación de emociones en la audiencia: loga hacerla reír, llorar, que se tense y se relaje en los multiversos de Evelyn, personaje a quien interpreta de forma magistral la actriz Michelle Yeoh.

Y es eso quizá lo que la ha llevado a ser un éxito en taquilla.

La Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles (LAFTA) también la reconoció, junto con Tár, como mejor cinta del 2022.

Ahora, compite en seis apartados en los Globos de Oro.

5. The Whale

A24 La actuación de Norman Fraser y su transformación física para encarnar al protagonista de "The Whale" le ha valido el aplauso de la crítica.

Lo que primero llama la atención de The Whale es la impactante transformación física del actor Brendan Fraser para meterse en el papel del protagonista, un obeso profesor de literatura. Pero su actuación no se queda atrás.

Bajo la dirección de Darren Aronofsky, Fraser se sumerge en el oscuro mundo de depresión, problemas alimenticios y soledad de Charlie, cuyo único motores hablar con su hija de 17 años, a la que no ha visto en ocho años.

Pese a sus diálogos increíblemente densos, la cinta resulta profundamente conmovedora.

6. "Avatar: el camino del agua" (Avatar: The Way of Water)

Getty Images El impacto visual del planeta azul es evidente en la secuela de Avatar.

"Avatar: el camino del agua" (Avatar: The Way of Water), la segunda parte de la saga del planeta azul creada por el director James Cameron, ha recibido tanto críticas positivas como negativas.

Pero en lo que sí ha habido un consenso generalizado es en la belleza de su cinematografía y la calidad de sus efectos visuales.

Es tal vez en esas categorías en las que tiene más opciones de hacerse con premios, tal como le ocurrió a la primera cinta de Avatar en 2010.

7. "Pinocho" (Guillermo del Toro's Pinocchio)

Getty Images El mexicano Guillermo del Toro cumplió lo prometido: contar la historia de "Pinocho" con un toque muy personal.

Es probable que "Pinocho", la versión animada de Guillermo del Toro sobre el famoso títere de madera, merezca estar en una categoría distinta a las 60 películas que se han hecho de esta historia que tiene ya casi 150 años.

El mexicano reconoce que partió de la desobediencia como virtud, y de ahí que su narrativa transcurra por la Italia de Benito Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial.

La Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles (LAFTA) la reconoció como mejor película de animación, categoría en la que también aspira un galardón en los Globos de Oro.

También ha sido preseleccionada para los Oscar, aunque el listado definitivo se conocerá el 24 de enero.

8. "Ellas hablan" (Women Talking)

Getty Images Rooney Mara lidera un reparto de espectaculares actuaciones en "Ellas hablan".

La adaptación que la directora canadiense Sarah Polley hace de la novela de su compatriota Miriam Toews en "Ellas hablan" (Women Talking) no solo consigue mantener nuestra atención en la pantalla, sino que nos sumerge de lleno en sus diálogos.

Esta historia sobre un grupo de mujeres menonitas que han sido abusadas sexualmente, golpeadas y torturadas está magistralmente interpretada por un reparto estelar, liderado por Rooney Mara y completado por Claire Foy y Jessie Buckley.

9. "Elvis"

Warner Bros Austin Butler ha recibido muy buenas críticas por su interpretación de Elvis Presley.

"Elvis", que lleva por título el nombre de uno de los más importantes y carismáticos músicos del siglo pasado, opta al Globo de Oro en cinco categorías.

Las críticas sobre la película en general no son unánimes, pero todas alaban la interpretación que el actor Austin Butler hace de Elvis Presley, el "rey del rock".

Aunque en realidad, la cinta se centra en el papel que jugó su representante, Tom Parker, en su carrera.

El martes sabremos si Butler se lleva o no el Globo de Oro al mejor actor (drama), si Baz Luhrmann se alza como mejor director y si se lleva a casa el premio gordo, el de mejor película (drama).

10. Top Gun: Maverick

Scott Garfield/Paramount Pictures Tom Cruise regresó a interpretar a Maverick 36 años después de su aparición en la versión original.

Pocos podían predecir que Tom Cruise volvería a protagonizar una secuela de Top Gun casi cuatro décadas después de la cinta original, que se estrenó en 1986. Y que sería igual de arrasador con la audiencia.

Sin embargo, Top Gun: Maverick regresa con todos los elementos mejorados —el guion, los efectos, la acción— y Cruise con una de las mejores interpretaciones de su carrera.

La combinación de todo ello la alzó como película más taquillera de 2022, y compite por el premio a la mejor película (drama) en los Globos de Oro.

11. Babylon

Getty Images Margot Robbie y el mexicano Diego Calva recibieron nominaciones a los Globos de Oro.

Ambientada en la década de 1920, cuando el cine daba sus primeros pasos y las películas habladas parecían un fenómeno paranormal, Babylon muestra una realidad distinta al muy publicitado glamour de la industria del cine.

Su director, Damien Chazelle, quien dirigió en su día La La Land, la describe como "una carta de odio a Hollywood y una carta de amor al cine".

Pero según Caryn James, de la BBC, lo que ofrecen sus protagonistas, Brad Pitt y Margot Robbie, en pantalla va incluso más allá.

Compite por el premio a la mejor película (comedia o musical) en los Globos de Oro.

12. "Glass Onion: un misterio de Knives Out " (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

Se dice que una buena historia policíaca nunca pasa de moda, y el éxito que tuvo en 2019 Knives Out ("Entre navajas y secretos"), protagonizada por Daniel Craig y con un reparto estelar lo confirma.

De ahí que se vuelva a utilizar la misma fórmula, la de la resolución de un misterioso asesinato, en su secuela, "Glass Onion: Un misterio de Knives Out " (también "Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion", Glass Onion: A Knives Out Mystery).

"¿Qué no habría de gustar?", se preguntó su director, Rian Johnsson.

"Tienes una variedad de personajes pícaros e interesantes, un detective carismático, tienes intriga, misterio, comedia, drama, todos los ingredientes están ahí", le respondió a la BBC.

El martes sabremos si eso también la hace merecedora del Globo de Oro a la mejor película (comedia o musical).

13. "Argentina, 1985"

Getty Images Los fiscales Luis Moreno Ocampo y Julio Strassera, a la derecha, junto a los comandantes militares juzgados.

"Argentina, 1985", del director Santiago Mitre, cuenta la historia del juicio que destapó los horrores del gobierno militar en el país sudamericano.

Compite por el premio a la mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro y también ha sido preseleccionada para los Oscar.

Ello la vuelve una candidata de peso para repetir los triunfos de otras cintas argentinas en ediciones anteriores de los premios de la Academia ("La historia oficial" en 1986 y "El secreto de sus ojos" en 2009).

Ya cosechó un galardón en un festival internacional, el de película favorita de público en el de San Sebastián, en septiembre.

14. "Rubia" (Blonde)

Para Ana de Armas la edición de los Globos de Oro de este año será para el recuerdo.

No solo porque se subirá al escenario del Hotel Hilton de Los Ángeles para presentar la gala y entregar uno de los 27 galardones que se entregarán, sino porque podría llevarse uno a casa.

La española-cubana está nominada al premio a la mejor actriz (drama) por su interpretación de Marilyn Monroe "Rubia" (Blonde).

El biopic, dirigido por Andrew Dominik, ha cosechado críticas variadas y tuvo su ración de controversia por el acento de De Armas.

15. RRR

Getty Images RRR se ha convertido en un éxito global en taquilla.

RRR, la producción más cara en la historia del cine en India, ya se ha convertido en un éxito global, con una recaudación en taquilla cercana a los US$200 millones.

Ambientada hace un siglo, esta película de acción rodada en telegu ofrece una variedad de efectos especiales para contar una historia de ficción de dos héroes revolucionarios que lucharon contra el Imperio británico.

En los Globos de Oro compite por el premio de mejor película de habla no inglesa con la argentina "Argentina,1985", la alemana Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente"), la coprodución belga-francesa-neerlandesa Closey la surcoreana Decision to Leave.

