Gobierno prevé que 2021 sea el año con mayor inversión en rutas nacionales

Una apuesta del gobierno para la reactivación de la economía –goleada por la crisis que desató el coronavirus– son las obras de infraestructura. Durante todo el quinquenio, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) prevé invertir US$ 1.919 en su plan vial (sin incluir el modelo de Participación Público Privada-PPP-) y la mayor parte de ese monto se concentra en 2021 (US$ 545 millones), según se desprende de la memoria del primer año de gobierno de Luis Lacalle Pou.

En el primer año de la administración de Luis Alberto Heber, la cartera cumplió con el 86% de lo que se había propuesto como meta en el Plan Quinquenal para el primer año y la inversión alcanzó un monto de US$ 218 millones.

Hacia el 2022, el total de las inversiones previstas es de US$ 532 millones; para el 2023, US$ 329 millones; y hacia el 2024, US$ 260 millones.

De este total, la mayor parte de las inversiones en rutas está concentrada en 2021, con un total de US$ 103 millones. En 2022 ese monto se prevé que sea de US$ 95 millones; en 2023, de US$ 78 millones, una cifra cercana a la prevista para 2024.

El gobierno pretende destinar recursos para reducir "costos de largo plazos, mejorar la logística, reducir los costos del transporte y mejorar la competitividad de la economía a largo plazo", dijo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, a Informativo Carve el 9 de febrero.

Una de las obras que el Poder Ejecutivo procura apurar es la doble vía de la ruta 5 entre Canelones y Paso de los Toros, un tramo clave para el traslado de celulosa desde la planta de UPM al puerto de Montevideo.

"La idea es buscar la manera de adelantar obras e involucrar al sector privado", dijo Alfie. La doble vía de la ruta 5 es "prioridad", pero hay otras obras que el gobierno tiene en carpeta y que el jerarca prefirió no adelantar porque aún no se firmaron los contratos y en algunos casos no se realizaron las licitaciones. "Se están apurando los plazos de esto y se están tratando de mejorar algunos contratos para poner incentivos más adecuados en ellos", detalló.

El adelanto de las obras en la ruta 5 es para "evitar trancaderas o colapso en la ruta", explicó Alfie y aseguró que no se apura "por la obra". "Es conveniente adelantarla", indicó.

La doble vía de la ruta 5 solo está construida en el tramo Montevideo-Canelones, y el gobierno ya firmó el contrato para la duplicación de la vía hasta el peaje de Mendoza (Florida) con la empresa concesionaria del trecho, Hernández y González, según informó a El Observador el director nacional de Vialidad, Hernán Ciganda.

Concretadas

El ministerio considera que el porcentaje de obras concretadas en 2021 es "relevante" por "las dificultades" que hubo en un año que estuvo marcado por el covid-19, que influyó de "forma marginal" y provocó una "desaceleración de todos los procesos".

El 75% de las obras fueron ejecutadas a través del Contrato de Concesión de Obra Pública, que fueron cedidas a la Corporación Vial del Uruguay. Poco más del 22% corresponden a la contratación de obras por parte de la Dirección Nacional de Vialidad, previstas en el Presupuesto.

Las principales obras ejecutadas por esta dirección fueron la finalización de la ruta 30 de Artigas; de la ruta 7 de Cerro Largo; el mantenimiento de tramos de ruta en Durazno, Florida, Rocha, Maldonado y Tacuarembó; obras de iluminación para reposición y mantenimiento; y obras se seguridad vial.

Durante el 2020, a su vez, se firmó un proyecto de participación público privada para que sea duplicada la ruta 3 entre la ruta 1 y la 11, un tramo en el que está previsto que se incorpore un carril más por sentido y tenga un separador central. También se construirá un by-pass de la ruta 11 hasta la ciudad de San José, y la obra comenzará en el primer semestre de 2021.

El objetivo de la cartera, según el balance que presentó el gobierno, es realizar "intervenciones estratégicas" en logística, "conectividad" y "equilibrio". Entre las obras que se destacan en el documento, está el "de los accesos de la Red Productiva al Sistema Portuario del Río Uruguay y del Río de la Plata e hidrovías fluviales en estudio (Laguna Merín y Río Negro)".