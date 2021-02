El gobierno apuesta a adelantar obras para reactivar la economía y apura doble vía de ruta 5, dijo Alfie

El gobierno pretende adelantar inversiones de infraestructura previstas en el plan de obras y destinar recursos para reducir "costos de largo plazos, mejorar la logística, reducir los costos del transporte y mejorar la competitividad de la economía a largo plazo", dijo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, a Informativo Carve. Una de las obras que el Poder Ejecutivo procura apurar es la doble vía de la ruta 5 entre Canelones y Paso de los Toros, un tramo clave para el traslado de celulosa desde la planta de UPM al puerto de Montevideo.

"La idea es buscar la manera de adelantar obras e involucrar al sector privado", dijo Alfie. La doble vía de la ruta 5 es "prioridad", pero hay otras obras que el gobierno tiene en carpeta y que el jerarca prefirió no adelantar porque aún no se firmaron los contratos y en algunos casos no se realizaron las licitaciones. "Se están apurando los plazos de esto y se están tratando de mejorar algunos contratos para poner incentivos más adecuados en ellos", detalló.

El adelanto de las obras en la ruta 5 es para "evitar trancaderas o colapso en la ruta", explicó Alfie y aseguró que no se apura "por la obra". "Es conveniente adelantarla", indicó.

Las obras del Ferrocarril Central están retrasadas y el tren comenzará a funcionar en mayo de 2023 y no en setiembre de 2022, como preveía el cronograma inicial. El miércoles 3, los directivos de la empresa finlandesa dieron el visto bueno para la postergación del comienzo del ferrocarril luego de que el gobierno se comprometiera a que en setiembre de 2022 la ruta 5 tendrá la doble vía pronta entre Montevideo y Paso de los Toros, informó El Observador el viernes.

La doble vía de la ruta 5 solo está construida en el tramo Montevideo-Canelones, y el gobierno ya firmó el contrato para la duplicación de la vía hasta el peaje de Mendoza (Florida) con la empresa concesionaria del trecho, Hernández y González, según informó a El Observador el director nacional de Vialidad, Hernán Ciganda.

Ciganda sostuvo que también está planificado que se construya la doble mano de la ruta hasta Florida, en una primera etapa. La intención es que luego se extienda esta obra hasta Durazno, pero todavía no se definió qué empresa se encargará de realizarla y cuándo va a comenzar la construcción, aunque este año quedará definido.

Según Alfie, las dificultades y los retrasos que está teniendo la obra del ferrocarril central no son ni "causa ni consecuencia" de las "acciones actuales" ni tampoco de la concesionaria de la obra, el Grupo Vía Central. El director de OPP aseguró que muchos asuntos de la infraestructura de la obra "estaban a nivel de idea" y aún no había un proyecto.

Críticas del FA

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó este lunes las proyecciones para la economía uruguaya de cara al año 2021 e informó que el gobierno destinó US$ 1.217 millones para "hacer frente a la pandemia" (US$ 711 millones de egresos por el Fondo Coronavirus y US$ 506 millones en garantías para préstamos). Eso disparó las críticas de la oposición.

Alfie prefirió no entrar en "polémicas que no tienen ningún sentido" por las críticas realizadas por el senador del Frente Amplio Mario Bergara, quien cuestionó que se incorpore las garantías del crédito SIGA a los fondos destinados a la pandemia. "En algunos lugares se cuentan y en otros lugares no. No vale la pena entrar en ese tipo de polémicas. La realidad es una sola, está expuesta. Los números están, y están separados. Cada uno los puede tomar como desee tomarlos", respondió.

Luego, el director de la OPP agregó que la garantía estatal que otorga el gobierno a través del SIGA se destina a empresas de sectores "de riesgo" porque "están sufriendo más los impactos y las consecuencias de la situación sanitaria".

Una de las críticas que ha recibido el equipo económico del gobierno es que podría destinar más dinero para paliar la consecuencias de la crisis desatada por el coronavirus. Para Alfie "hay que tener en cuenta resultados" para evaluar si es "poco o mucho" el dinero destinado. "Para empezar, siempre va a ser poco. De eso se trata la economía: la asignación de recursos escasos", dijo.

Para el director de la OPP, es necesario analizar cuánto afectó el coronavirus a cada país para compararlo y la "situación de partida", que en Uruguay estaba más "comprometida" que otros partidos, tanto a nivel fiscal como de deuda, consideró.

Alfie también se refirió a las críticas del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, quien en entrevista con El Observador planteó que hay "cierta ortodoxia" en el equipo económico del gobierno y que es momento de aumentar el déficit fiscal para ayudar a las pequeñas.

El jerarca dijo que ya "ha habido medidas de apoyo" y mencionó la postergación de los pagos, las prórrogas en los aportes al Banco de Previsión Social (BPS) o los incentivos para la empresas que incorporan o reincorporan trabajadores. "Todas las medidas siguen sobre la mesa en base al monitoreo de lo que está sucediendo en la economía. De hecho, se postergaron hasta marzo", respondió.

El director de la OPP destacó que el gobierno "ha mostrado flexibilidad" y "no se ha cerrado a la banda". "No está afirmado solo a una variable, sino tratando de equilibrar los distintos componentes", planteó.