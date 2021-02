El Frente Amplio criticó a Arbeleche y señaló un manejo "engañoso" de lo gastado por la pandemia

El Frente Amplio salió al cruce de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, luego de que presentara este lunes las perspectivas económicas para 2021, así como lo que gastó el Estado para hacer frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus. Mientras que el gobierno señala que la respuesta a la pandemia fue "contundente", el Frente Amplio sostiene que sigue siendo insuficiente y critica el manejo de las cifras que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el Fondo Coronavirus.

La presentación de la ministra destacó que el gobierno "cumplió con todas las previsiones fiscales" pese al "apoyo contundente durante la pandemia". En ese sentido, Arbeleche dijo que el gobierno destinó US$ 1.217 millones para "hacer frente a la pandemia" (US$ 711 millones de egresos por el Fondo Coronavirus y US$ 506 millones en garantías para préstamos).

No obstante, varios dirigentes del Frente Amplio cuestionaron esa cifra. Uno de los más críticos fue el senador Mario Bergara, quien dijo en una rueda de prensa que el ministerio hizo un manejo "engañoso" de los recursos destinados a combatir la epidemia.

El expresidente del Banco Central del Uruguay y exministro de Economía sostuvo que es "insólito que se sumen peras con manzanas para dibujar engañosamente el número de recursos volcados para combatir la pandemia".

"Está en el orden de los US$ 700 millones, es decir, 1,3% del PBI, un guarismo que nos deja bastante mal parados en cualquier comparativo internacional. Somos de los países que menos recursos volcaron para combatir la pandemia. Se dice que son US$ 1.200 millones porque se suman US$ 500 que no son gasto, sino el monto de crédito garantizado por el SIGA", subrayó el senador en una rueda de prensa.

Además, Bergara señaló que las garantías otorgadas por el Estado para acceder a los préstamos no representan un "gasto" y que afirmar lo contrario es "intentar engañar a la sociedad" e "incrementar artificialmente algo que no es gasto como si lo fuera".

En la misma línea opinó el senador socialista Daniel Olesker, quien dijo a El Observador que las erogaciones y las garantías "no se pueden sumar". "El informe que hace la Cepal, cuando compara a los países, no incluye los sistemas de garantía porque no son erogaciones", dijo el economista en relación a la publicación de ese organismo internacional sobre el esfuerzo fiscal que hicieron los países de América Latina.

Para Olesker, la presentación de Arbeleche "lo que más resalta es el cumplimiento de la meta fiscal", con "ausencias sobre la meta del PBI" y los "salarios". "No se dice nada de los salarios, ni que cayeron en 2020 ni que van a volver a caer en 2021. Es un informe más de marketing que uno que dé algo para discutir en serio", consideró.

Consultado sobre las palabras de la ministra, quien sostuvo que "lo peor habría quedado atrás", el economista frenteamplista dijo que es necesario conocer el "punto de vista desde el que se mira".

"Para los trabajadores lo peor no pasó. Lo peor va a ser el 2021. Entre otras cosas, porque el 2020 todavía tenía los ajustes salariales de los convenios anteriores. Lo peor va a ser este primer semestre", afirmó.

Las consideraciones de Bergara y Olesker también fueron compartidas por el senador del Movimiento de Participación Popular, Charles Carrera, quien cuestionó que el gobierno insista en que "lo peor ya pasó" aunque no existan "indicios claros de recuperación".

Como hace 6 meses, insiste en que lo peor ya pasó, pero no existen indicios claros de recuperación; debe ajustar las proyecciones de crecimiento para 2021 previstos en la ley de presupuesto con una estimación de 540 millones de dólares. — Charles Carrera Leal (@ChCarreraLeal) February 8, 2021

"En una coyuntura de flexibilización del déficit fiscal por efecto pandemia, puesto en práctica por muchos países y recomendado por organismos internacionales, en Uruguay se plantea un ajuste de resultado estructural donde se indica que se alcanzó un ahorro de 660 millones de dólares de los 900 millones previstos, lo que se logró subiendo impuestos y tarifas", afirmó el senador del MPP en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el ex subsecretario de Economía y actual asesor de Carolina Cosse en la Intendencia de Montevideo, Pablo Ferreri, criticó el "enfoque reduccionista" del gobierno y aseguró que solo preocupa la "variable fiscal".

En el día de hoy asistimos a una larga conferencia de de la ministra Arbeleche, en la cual muestra con orgullo el cumplimiento de los objetivos fiscales, los cuales son su prioridad desde la campaña electoral de 2019.

Y esto en si mismo es un grave error.

abro hilo 👇👇👇 — Pablo Ferreri (@pabloferreri) February 8, 2021

"Festejar el déficit fiscal cuando hay entre sesenta y cien mil uruguayos comiendo en más de 200 ollas populares, y faltan respuestas para apuntalar a las pequeñas y medianas empresas (lo cual es reclamado incluso por los socios de la coalición que gobierna), o un rumbo claro para reactivar la economía (que en 2020 caerá casi un 6% y no un 3,5% como previó la ministra) como reclaman quienes proponen planes de inversión pública en infraestructura, implica una mirada hemipléjica y un tanto desconectada de la realidad que sufren miles de uruguayos", escribió Ferreri en su Twitter.