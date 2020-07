Gobierno y Fancap acordaron abrir diálogo sobre el futuro de la planta cementera de Paysandú

La reunión se gestó directamente en medio de una manifestación en Paysandú, cuando el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, mirando su agenda en el celular la pactó.

El primer mandatario ante el planteo de los trabajadores del pórtland del departamento, que temen por un cierre de la planta, celular en mano les dijo: “¿Están para irse para el sur o no? Vengo siguiendo el tema. Los espero el miércoles que viene a las dos de la tarde en el despacho”.

Pero, justamente, el día en que la Federación Ancap (Fancap) tenía pactada reunión con el gobierno, cientos de trabajadores marcharon “contra el ajuste y en defensa de las empresas públicas”, en la primera muestra de fuerza de los funcionarios públicos de cara a la discusión presupuestal, que ya es sabido contendrá recortes varios.

La Mesa Sindical Coordinadores de Entes realizó este miércoles un paro de 24 horas, en reclamo por las “rebajas salariales, recortes en ingreso de personal –en particular la banca pública- y la disminución en inversiones públicas proyectadas en al menos los dos primeros años del gobierno.

Una de las principales reivindicaciones estuvo planteada por la banca oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), que se concentró desde la hora 10 en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para luego marchar hacia la Torre Ejecutiva.

Los bancarios reclaman por el no llenado de vacantes dispuesto por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para la banca pública, dado de que entienden el recorte afectará particularmente la calidad del servicio en las sucursales del interior del país donde hay una importante cantidad de trabajadores próximos al retiro.

También se sostiene que a medida que falte personal eso puede implicar pérdida de negocios y de ingresos, además de que se van a resentir los servicios que se brindan y a tercerizar otros. También se plegó a la paralización de actividades por 24 horas la Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE), en contra del “desmantelamiento de las empresas públicas”.

Además, los trabajadores organizados de los entes y empresas públicas reclamaron por la implementación "de una renta básica y una canasta de servicios".

Ninguna decisión tomada

Por su parte, con una extensa comitiva de 10 representantes que incluyó también a dirigentes del Sunca y la Unmtra (Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines), entre otros, que componen la Coordinadora de Sindicatos de Ancap, se planteó al Poder Ejecutivo en una reunión que transcurrió en buenos términos la intención de que haya una mesa de negociación en donde se planteen propuestas diferentes a las que maneja la dirección de Ancap.

Según fuentes consultadas, Lacalle Pou estuvo de acuerdo con lo propuesto y les dijo “que no se iba a renunciar al diálogo”. También participaron del encuentro el ministro de Industria, Omar Paganini, y el subsecretario de cartera, Walter Verri, que fue diputado por el departamento de Paysandú.

Verri dijo a El Observador que lo que manifestó el gobierno es que “no hay ninguna decisión tomada”, que lo que hubo fue un informe técnico de Ancap que delineó tres escenarios.

“El objetivo del gobierno es que la planta siga abierta y que no se pierdan puestos de trabajo. Pero también que el Estado no siga perdiendo. Si hay que invertir US$ 100 millones alguien los tiene que poner y no se está en condiciones de hacerlo”, expresó Verri, aunque reconoció que es legítimo que los escenarios planteados por el directorio de Ancap hayan preocupado a los trabajadores.

Aunque también hubo aportes en lo referido al gas y el combustible, el hilo central de la reunión no salió de los cauces del tema del pórtland. En este sentido, los trabajadores sostienen que la instalación del nuevo horno bajaría los costos y haría rentable el negocio. La posición del sindicato es que Uruguay tiene una riqueza estimada de US$ 15 mil millones en piedra caliza, pero si bien se hizo una inversión muy grande, la actualización tecnológica no se ha terminado.

El horno a instalar requiere una inversión extra de alrededor US$ 120 millones, que según Fancap permitiría bajar los costos de producción de US$ 150 a US$ 90 por tonelada.

La industria del pórtland de Ancap acumula números en rojo desde hace dos décadas, en un contexto en que a futuro se espera haya mayor competencia para 2021, cuando desembarque un nuevo actor privado: Cielo Azul.

Desde Ancap se realizó un estudio que analiza tres posibles escenarios para el negocio del pórtland llevado adelante por el ente estatal. En el documento se plantea como escenario mantener únicamente operativa la planta de Minas con inversiones mínimas y suspender la producción en Paysandú.

El segundo escenario manejado también suspende la operativa en Paysandú y continua únicamente la operación en la planta de Minas, pero se realiza la conversión del horno a vía seca, una transformación cuya inversión no sería rentable, según dice ese documento.

Un tercer escenario se basa en la continuidad de la industria en el departamento de Lavalleja en situación similar a la actual, y abre la puerta a un proyecto de producción en Paysandú orientado al mercado regional (Argentina principalmente) con un privado a cargo de la inversión, manteniendo el ente la titularidad de reservas de calizas y siendo el proveedor de la materia prima.

En la reunión mantenida se acordó que Fancap forme parte del equipo técnico que va a analizar la situación y desde el gobierno se asumió el compromiso de que a mediano plazo la planta de pórtland de Paysandú mantendrá su operativa. Trabajan allí unas 300 personas.

Sobre la intención de Fancap de promover un referéndum en contra de algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración, Verri dijo que no se mencionó “para nada”.