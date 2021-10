Golf con BlueCross & BlueShield

La competencia contó con todas las categorías, hándicap para damas y caballeros, los mejores Scores Gross en ambos géneros y los mejores Scores Netos de Senior (+ 55 años caballeros) y damas (+ 50 años). Además, durante el juego se llevaron a cabo los tradicionales concursos de long drive en el hoyo 7 y best approach en el hoyo 16.

Al finalizar la jornada se desarrolló el cóctel de cierre y la entrega de premios, en los jardines próximos al Club House. Golfistas, amigos y autoridades del club y de BlueCross & BlueShield de Uruguay se hicieron presentes para homenajear a los ganadores de cada categoría y realizar importantes sorteos, entre los que se destacaron el sorteo de una bicicleta eléctrica, relojes inteligentes de Huawei, vales de compra de Via Sono, etc. A su vez, durante la jornada el público en general y los golfistas contaban con la posibilidad de colaborar con la gran obra social en apoyo al Instituto de Radiología y Centro de Lucha Contra el Cáncer de Mama del Hospital Pereira Rossell, sorteando entre quienes colaboraron una noche de alojamiento para dos personas en Sacromonte.