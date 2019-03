Google ofrece un recorrido por las invenciones de la humanidad

La empresa Google propone ahora recorrer la invención humana con una exposición virtual que repasa siglos de descubrimientos que van desde las primeras herramientas de piedra a los brazos industriales robóticos.



La muestra se titula "Once Upon a Try" -un juego de palabras entre "érase una vez" y el verbo intentar- y reúne en distintos formatos -realidad aumentada, vídeos, fotografías y textos- un total de 350 pequeñas exposiciones sobre descubrimientos, invenciones y curiosidades de distintas épocas.



El viaje, creado por la división de cultura y arte de la compañía -Google Arts & Culture-, comienza con una aplicación de realidad aumentada para explicar el Big Bang, y continúa con una herramienta desarrollada por la NASA y Google para explorar las 127.000 imágenes del archivo de la agencia aeroespacial.



La muestra tiene artículos sobre objetos que hoy son comunes pero cuyo descubrimiento marcó un antes y un después en la historia: la invención del papel, los baños, la silla giratoria y la pólvora.



"Once Upon a Try" también explora los avances e innovaciones que marcarán el próximo siglo como el futuro de los robots humanoides, las posibilidades de la bionica, la realidad aumentada o la vida en Marte.

Con información de EFE