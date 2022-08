Got Talent Uruguay: un nuevo botón dorado y todo lo que pasó en el programa de esta semana

Un nuevo botón dorado y el pase a la siguiente ronda de otros siete números artísticos fueron los destaques del programa de este lunes de Got Talent Uruguay, el tercero de la actual temporada del certamen de talentos que emite Canal 10.

Con un truco de magia con cartas, Leandro Furtado fue tanto el encargado de inaugurar el escenario en este programa, como el primero en recibir la aprobación unánime del jurado -integrado por Orlando Petinatti, María Noel Riccetto, Claudia Fernández y Agustín Casanova- para meterse en la siguiente ronda de audiciones.

El siguiente en recibir el paso a la próxima fase fue el duraznense Andrés Cazeneuve, que conmovió al tribunal con su relato acerca de cumplir los sueños, y luego demostró sus habilidades como bailarín de exotic pole dance.

Entre quienes avanzaron también se contaron un cantante que imitó a Frank Sinatra con una versión de Fly me to the moon, un saxofonista, y el grupo de danza Pink, que se llevó además la invitación de Agustín Casanova a acompañarlo en alguna de las futuras presentaciones del grupo que encabeza, Márama, y también una interpretación de Ya no llora, una de las canciones de la banda de cumbia pop.

Un trío de raperos, y la drag queen Naty Ná, que bromeó con el jurado, se sentó en el lugar de Petinatti y arrancó varias carcajadas, completaron el plantel de números clasificados, mientras que la noche se cerró con el tercer botón dorado de la temporada.

El grupo musical Montevideo Hot Country, especializado en ese género surgido en Estados Unidos, fue el que recibió el pase directo a las semifinales de manos de Petinatti, tras hacer bailar al teatro Movie con su presentación.

¡@OPetinatti entregó su BOTÓN DORADO! 🟡💥💛 Montevideo Hot Country pasa directo a la SEMIFINAL, ¡donde seguro también nos pongan a todos a bailar! 🤩⭐🙌👏 #GotTalentUY | @RiccettoMaria @cfernandezok @AguCasanova_ pic.twitter.com/UkxRLNrCyo — Got Talent Uruguay (@gottalentuy) August 23, 2022

Este lunes también se presentaron otros cuatro artistas, que no lograron convencer al jurado. Uno de los eliminados, el grupo folclórico Estampa Norteña, se llevó al menos un saludo especial de Lucas Sugo.