Gripe aviar: ministro de Ganadería señaló que hay circulación cerca de las áreas de producción

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, señaló que se están detectando casos de gripe aviar cercanas a las áreas de producción avícola. "Hay circulación viral, no sabemos exactamente la dispersión en el territorio, cosa que preocupa", dijo en rueda de prensa este miércoles tras el desayuno ADM.

"Estamos tomando las medidas para obtener las vacunas, esta en discusión la efectividad, la oportunidad y la disponibilidad de ellas y si hay trabas comerciales. Algunos países exportadores se niegan a vacunar porque todavía persiste en el mundo el concepto de que quién vacuna está vedado o tiene mayores restricciones exportadoras. Hay mercados que se les cierran a aquellos países que vacunan", agregó el jerarca.

Mattos señaló que si bien Uruguay no tiene una producción avícola dedicada especialmente a la exportación sino que se basa más en el mercado interno, hay "preocupación" en productores que quisieran exportar y la vacuna pueda ser algo que se los restrinja.

"Vamos a tener que convivir con el virus circulando en la producción. Por eso más países optan por la vacuna y vamos en ese camino", agregó.

Lluvias en el país y un fondo de catástrofe

El ministro también se refirió a las lluvias que transcurrieron este miércoles. "Lo que dejo de llover en los últimos meses no se puede reponer en un día. La lluvia alivia, mejora el espíritu de los productores. Seguramente estamos en marzo de temperatura récord. Eso perjudica los sistemas productivos, que no solo llueve sino seca. Que llueva es una buena noticia, obviamente que la reposición del agua llevará su tiempo", aseguró el ministro.

"Si pudiera escribir una carta y que alguien nos atendiera, debería ser una lluvia por semana, las próximas cuatro o cinco semanas de 50 o 60 ml. Eso seria lo ideal. Pero no sé qué va a ocurrir. Esperemos que estas lluvias vengan lo mejor distribuidas", afirmó Mattos.

A raíz de la sequía, Mattos no descartó la idea de crear un fondo de catástrofe para atender a los productores. "Así como tuvo que innovarse en el fondo Covid no estaría mal realizar un fondo de catástrofe. Me parece que frente a la magnitud de los episodios no está mal en pensar en algo de mayor dimensión", señaló.