Grupo árabe elevó oferta formal para comprar empresa de Ancap en Argentina

El Poder Ejecutivo tiene desde hace un tiempo una oferta concreta de un grupo árabe -que tiene varios negocios en distintas partes del mundo- interesado en quedarse con los activos de Carboclor en Argentina, una subsidiaria de Ancap que cerró su negocio petroquímico hace tres años para centrarse únicamente en el negocio logístico. La empresa tiene un puerto en la ciudad de Campana sobre el río Paraná, que es hoy su principal activo.

El semanario Búsqueda consignó este jueves que la oferta es por US$ 45 millones. Una fuente oficial añadió a El Observador que la oferta no pudo ser tratada antes por el Directorio de Ancap para su aprobación formal porque su constitución demoró en conformarse. El ente petrolero fue de los últimos en renovar complemente sus autoridades tras el último cambio de gobierno. Sin embargo, hay optimismo en que ese proceso de revisión de la oferta siga adelante y sea aprobado a la brevedad porque la "oferta es firme", aseguró el informante.

Por otro lado, el informante indicó que tampoco será un "desprendimiento automático" por parte de Ancap en caso que no encuentre mayores objeciones sobre la propuesta de ese grupo árabe. Esto porque Carboclor cotiza en la Comisión Nacional de Valores (CNV) de la vecina orilla y debe recorrer una serie de trámites formales que llevan su tiempo. El ente petrolero había intentado (sin éxito) en el pasado vender Carboclor, en particular, cuando pidió la quiebra para bajar la cortina a la pata industrial en mayo de 2017.

Ancap tiene el 84,11% de las acciones de Carbocolor a través de la sociedad anónima, Ancsol. El restante 15,89% corresponden a accionistas minoristas.

La colateral de Ancap terminó el 2019 con una ganancia de 78,6 millones de pesos argentinos (US$ 1,3 millones al tipo de cambio cierre de ese año), según el último balance de la empresa. De esa forma, la compañía completó dos años consecutivos con números positivos tras ganar US$ 5,9 millones en el ejercicio 2018. Entre 2013 y 2017 la empresa acumuló pérdidas por US$ 66,4 millones.