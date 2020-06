El pasado viernes 19, el grupo uruguayo-panameño Hatzlaja -que opera el shopping Oh! La Barra (Punta del Este)- puso la firma y se convirtió oficialmente en el nuevo dueño del predio donde se ubicaba el shopping Buenos Aires Design, en el barrio Recoleta de la capital argentina. La firma invertirá US$ 13,4 millones (una mitad inversores uruguayos y la otra, el panameño UDG) para reconvertirlo en Oh! Buenos Aires, un centro de entretenimiento, retail y gastronomía.