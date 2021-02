Guerra entre Lanata y Maria O'Donnell: cruces y facturas por MasterChef 2

Ya con segunda temporada confirmada y 17 participantes nuevos, Masterchef Celebrity siempre da para hablar. En este caso, la nueva polémica es entre periodistas: Jorge Lanata apuntó contra María O'Donnell, antigua compañera de trabajo, por su participación en el show, ya confirmada.

En su columna de espectáculos de Lanata Sin Filtro, la periodista Marina Calabró presentó parte de una entrevista en la que O'Donnell contaba las razones de su incorporación a MasterChef 2. Frente a eso, Lanata ironizó imitando a la reconocida periodista política: "Yo lo que quiero es ser famosa y voy a elegir el camino más corto porque en el periodismo no se me estaría dando".

O'Donnell no se quedó callada pero trató de restar trascendencia a la situación diciendo que "está todo bien".

"No pasa nada, que diga lo que quiera, está todo bien", recalcó ante un móvil de Intrusos que la encontró por sorpresa a la salida de la radio Urbana Play, donde O'Donnell conduce el ciclo De Acá En Más. Aunque relajó la tensión con esos comentarios conciliadores, la periodista no considera que las críticas le "resbalen" pero planteó que "no es una discusión" y que todo se encuentra en orden.

Ante la consulta del movilero sobre si "se está preparando para ser famosa", O'Donnell contestó que "es un ratito" y que sólo va a hacer MasterChef.

En la misma entrevista de la cual Lanata se burló, la periodista contó que la idea de su participación en MasterChef comenzó como un chiste dentro de la radio, ya que sus compañeros le hacían bromas por su fanatismo por el programa. O'Donell dijo que "lo que empezó como un juego, se terminó dando".

La periodista explicó sus razones para decirle que sí al popular programa de Telefé: "Durante la pandemia, como todos, estuve mucho tiempo en la cocina. Hasta antes de la pandemia estaba casi todo el tiempo fuera de casa por trabajo y ahora cocino más. Me gusta aprender cosas nuevas".

También mostró su interés por la importancia de la alimentación, especialmente en países con altas tasas de pobreza como la Argentina, y dijo que le parece muy bueno que un programa "aliente la cocina en casa".

La segunda temporada del reality de cocina que rompió todos los picos de rating el año pasado ya tiene fecha de estreno para el próximo lunes 22 de febrero a las 22:30 horas. Por su parte, los domingos se realizará la gala de eliminación, tal como en la edición anterior. ¿Llegará la periodista a la final?