Guillermo del Toro: tres hitos en la carrera del director mexicano que volvió a ganar el Globo de Oro por "Pinocho"

La película Pinocho, hecha con la técnica de "stop-motion", superó en los Globos de Oro a favoritas como E"l gato con botas: El último deseo", Marcel the Shell with Shoes On y Turning Red, de Pixar