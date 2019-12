Gutiérrez, el VAR y los árbitros: “Hoy tendríamos que ser campeones”

El entrenador de Nacional, Álvaro Gutiérrez, manifestó que su equipo tendría que ser campeón del Torneo Clausura si no hubiera sido por los arbitrajes, al hablar sobre la implementación del Sistema de Video Arbitraje (VAR) para la final del torneo y las del Uruguayo.

“El VAR es una instancia en la que algún fallo humano pude quedar con un poco más de atención y se puede revertir”, dijo este lunes en conferencia de prensa en Los Céspedes.

“Hay jugadas que son rapidísimas y que lamentablemente pueden definir una instancia. A nosotros nos definió un campeonato, porque hoy tendríamos que ser campeones, por ejemplo”, agregó, sin dar detalles sobre la situación a la que se refirió.

Diego Battiste

“Creo que es una medida de seguridad para ambos lados, no solo para Nacional. Es un poco más de justicia”, señaló sobre el VAR.

Sobre la implementación del sistema de video arbitraje, dijo que cambian las precauciones que deben tener los jugadores.

“Está bueno porque todas las jugadas pasan a revisión y entonces no solo tenés los ojos de los árbitros, que generalmente son cuatro árbitros que están, sino todos los demás con los del VAR, que si ven una falta pueden detener el partido y cobrar. Eso hace que tenes que estar más atento en la marca, no agarrar, no empujar. Cambia un poco”, expresó.

Con respecto al funcionamiento del VAR, dijo que prefiere que sea “dinámico”. “Pero si es grosero, un offside de dos metros o un penal alevoso, lo cobre. Las faltas son faltas y no son ni chicas ni grandes”, agregó.

La situación de Carvalho y Neves

Gutiérrez también comentó cómo es la situación del zaguero Felipe Carvalho y del volante Gabriel Neves, quienes están en recuperación.

Leonardo Carreño

“Carvalho viene evolucionando. Lo que se vio en la ecografía no dio que tuviera rotura, es una contractura. Sabemos que tenemos varios clásicos seguidos y nosotros tenemos que tomar la decisión de cuánto queremos arriesgar, de acuerdo también a la evolución de él. Descartado no está y así como él hay algún otro jugador”, explicó sobre el riverense.

Y de Neves señaló que la situación es parecida a la del zaguero. “Gaby hace tiempo que viene con dolor en el pie. Antes era otra lesión que no es la de ahora”, indicó. “Ahora tiene un dolor en la planta del pie que le impide correr con normalidad, eso hace que apoye mal y empiece a cargarse músculos que no son los que tiene que utilizar en un trote natural. Ahora se está infiltrando para reducir la hinchazón que es lo que le está provocando eso”, añadió.

El DT dijo que saben que por lo menos van a tener dos clásicos y que por eso el mediocampista está en la misma condición que Carvalho.

Diego Battiste

“Somos nosotros los que vamos a ver si arriesgamos”, dijo, sobre la posibilidad de colocarlo en el equipo. “Le preguntamos a él y quiere estar, y nosotros queremos que esté porque es un gran Jugador Gabriel Neves. Pero lamentablemente en este tipo de partidos primero está el jugador, no queremos que se lesione más”.

Pico de estrés

El entrenador también se refirió a la definición del Clausura y del Uruguayo, que puede llegar a tener hasta cuatro clásicos en dos semanas.

“Es atípico porque, aparte, no son partidos comunes, son finales para nosotros. Una es la final del Clausura y si tenemos la capacidad de ganar, definir el campeonato en dos partidos, sino saber que tenes dos partidos más o incluso puede haber hasta tres partidos más”, dijo.

“Encima, los clásicos, que no solo tienen mucho desgaste físico, sino mucho desgaste mental. Creo que va a ser el pico de más estrés desde que estoy en Nacional, todas las semanas jugando algún clásico”, agregó.

Diego Battiste

El técnico señaló que estaban tratando de recuperar a algunos jugadores que o están al 100% tras el partido con Juventud

“Fueron para nosotros dos finales que tenían mucha carga emotiva, que se vio incluso en el juego, estábamos un poco atados y después que hicimos los goles el equipo se liberó”, señaló sobre los últimos juegos ante Rampla Juniors y los pedrenses.

“Sabemos que esto era lo que queríamos, cuando asumimos estábamos 9 puntos abajo y lo que queríamos era estar peleando el título del Uruguayo. Ya estamos en las finales y estamos peleando por la obtención del título del Clausura”, manifestó.

El nivel de juego, Peñarol y las especulaciones

El entrenador tricolor señaló que Peñarol “es un buen equipo”. “Por algo llegó, fue campeón del Apertura y está peleando con nosotros”.

“Creo que tiene un plantel bastante parejo. Ha tenido jugadores lesionados y ha mantenido su nivel de juego, o por lo menos la obtención de resultados”, agregó Gutiérrez, quien señaló que no iba a adelantar cómo pensaba jugarle. “Pero como siempre digo, hay que minimizar sus virtudes y maximizar las nuestras”.

Gutiérrez también afirmó que saldrá a ganar este miércoles y que no especulará con las posibles finales posteriores. “No vamos a especular con eso. Vamos a tratar de salir a ganar el partido, como todo clásico. Después se verá si la estrategia es más arriesgada o menos arriesgada”.

Camilo dos Santos

En ese sentido, expresó que colocará en el equipo a “todo lo mejor” que tenga a disposición. “Vamos a poner lo mejor que tengamos para poder liquidar, si es posible, en dos partidos”, sostuvo. “Este partido, más allá de que uno sabe que para cualquiera hay otra oportunidad, sabe que si lo gana queda en muy buena posición”, agregó.

Sobre el volumen de juego de su equipo, dijo que “siempre se puede mejorar” y consideró que los dos últimos partidos fueron “atípicos” porque Rampla y Juventud ya estaban descendidos, jugaron “muy motivados” y el único que tenía para perder era Nacional.

“Tenemos que mejorar el volumen de juego, las combinaciones. En un partido que decidimos arriesgar más nos metieron tres goles (ante Rampla). En el siguiente partido (contra Juventud) cubrimos un poco más la defensa y ganamos con la holgura de tres goles”, manifestó.