Heber sobre crimen de Zanolli: “Simplemente quería vender su auto, no está dentro de lo que esperábamos”

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, opinó que el asesinato del joven de 18 años Lucas Zanolli “es un espanto”. “Es esperable situaciones de enfrentamiento pero esto, de matar a un muchacho que simplemente quería vender su auto, no está dentro de lo que esperábamos. Realmente nos asombra, nos sorprende y nos conmueve”, señaló en declaraciones a la prensa este miércoles.

El jerarca lamentó “el grado de violencia” del caso, que supone una “injusticia”. “Ninguna muerte es justa, pero esta es más injusta producto de que era un muchacho querido en el barrio, apreciado. La violencia a veces manifestada en esta gente, llevó por ahorcamiento a perder la vida de este muchacho joven que tenía un futuro por delante”, expuso.

Zanolli, de 18 años, fue asesinado por estrangulamiento, tal como informó El Observador la tarde de este martes. Desde el lunes estaba desaparecido, luego de haberse contactado con un supuesto comprador del auto que ofrecía mediante Facebook Ventas. Nunca regresó a Colón, donde vivía, y su cuerpo fue encontrado en su vehículo, en una vivienda del barrio Jardines del Hipódromo.

“Es algo que nos ha conmovido a todos en el Uruguay (...) Todo el apoyo a un horror que ha pasado en Colón. Un espanto que vuelvo a decir que realmente estamos muy mal por lo acontecido”, dijo Heber. Y agregó: “Nos sorprendió mucho la situación porque estábamos acostumbrados a situaciones de la disputa territorial, que hay gente que está conectada con la violencia, con el narcotráfico”.

El ministro envió condolencias a la familia, y valoró la rapidez con la que trabajó la policía para encontrar el mismo día del hallazgo, a los “posibles responsables”, pero eso “está en mano de la investigación” de la fiscalía, se limitó a decir.

“Estamos esperando que genere la formalización del caso. Si fue o no un secuestro, no está en mí decir si lo fue o no. Hay investigaciones, Todo indicaría que no pero vamos a ver qué surge”, acotó. Consultado por un reclamo de dinero a las familias, indicó que hay una banda mexicana que está bajo investigación porque “es un número (caso) que ya apareció repetido en otras ocasiones” y “de ahí (surgen) las sospechas”, adelantó.

El Ministerio del Interior tiene diversos contactos por estas horas con Interpol y con la policía mexicana para avanzar en esa investigación. Una llamada desde un número de ese país llegó al celular de Zanolli, antes de su muerte.

“Estamos tratando de averiguar si es una organización que siempre está o efectivamente había otra cosa”, añadió Heber.