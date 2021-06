Hisopar a niños: el criterio de pediatras y un llamado a la "sensatez"

La pérdida del nexo epidemiológico y las similitudes de los síntomas del covid-19 con una gripe estacional han llevado a los expertos, cada vez más, a ordenar la realización de un hisopado por prevención, incluso en los más chicos. Este mecanismo, visto como un denominador común en tiempos de pandemia, supone muchas veces, en realidad, un proceso engorroso, principalmente para los niños, quienes suelen cursar resfríos durante esta época del año y en las estadísticas son los menos propensos a contagiarse.

Con una evolución diaria de los tests desde mediados de marzo, y como consecuencia del aumento de casos, los médicos de las mutualistas se han concentrado en recomendar los testeos rápidos para descartar casos positivos de coronavirus como método preventivo. La modalidad cobró especial protagonismo desde el pasado 23 de abril, cuando el Ministerio de Salud Pública decidió poner fin al seguimiento estrecho de contactos y prefirió centrarse en los grandes brotes. Es así que ahora se le hace un primer test antigénico (test rápido) a la persona para descartar positivos –y evitarle un tiempo mayor de cuarentena– que se contabiliza en el reporte diario al igual que cualquier PCR (a diferencia del test rápido, se realiza a los siete días de haber tenido el contacto), por lo que el índice de positividad debe ser tomado con pinzas.

"Es importante entender que la positividad podría ser más alta en otra época del año”, dijo a El País la profesora de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de le República Susana Cabrera, quien, ante la duda, señaló que los médicos prefieren recomendar el testeo.

“En el muy largo plazo, cuando esto se transforme en una enfermedad que no presente casos graves podríamos dejar de hisopar, tanto a niños como adultos”, explicó, por su parte, la pediatra Catalina Pírez. De acuerdo a la médica, al ser una enfermedad más común de lo habitual, debido a la alta circulación viral que existe en el país, es difícil distinguir si un niño tiene coronavirus cuando cursa una infección respiratoria. Por esa razón, para diferenciar la característica epidemiológica del virus, los especialistas suelen consultar si el círculo cercano a la burbuja del pequeño está vacunado, ya que estos de por sí tienden a infectarse menos.

"Uno como pediatra pone en la balanza si los padres o los que lo cuidan están vacunados, si esas personas no han tenido contacto estrecho con enfermos y cuánto se cuidan; ahí es que cada uno puede decidir para cada caso particular si hisopar o no al niño”, señaló Pírez.

La posición de la integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) Mónica Pujadas comparte lo señalado por sus colegas, pero además llama a "actuar con sensatez" y "hacer un equilibrio" en el juicio clínico. Pujadas subrayó que "es importante no dejar de diagnosticar infección por SARS-COV 2" y "seguir descartando las otras causas de infección”. Además, consideró que un síntoma común, como la tos, especialmente en este contexto sanitario, podría prestar una confusión y ser, en realidad, covid-19.

Con la expansión de la variante Delta, originaria de India, la preocupación para los investigadores crece a nivel internacional. Si bien aún no ha sido reportada en Uruguay, ya fue detectada en casos de la región y un estudio en Inglaterra, desarrollado por la empresa Zoe, precisó que esta versión del virus tiene como principales síntomas el dolor de cabeza, garganta, goteo por la nariz y fiebre, y a veces genera confusión con resfríos.