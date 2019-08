Homosexualidad: el estudio que descarta la idea de que la atracción por las personas del mismo sexo depende de un único gen

Getty Images No se puede predecir el comportamiento sexual de una persona a partir del genoma.

Un análisis genético de casi medio millón de personas concluyó que no existe un único "gen gay" o un gen que determine la homosexualidad, sino varios genes que pueden relacionarse con la atracción hacia personas del mismo sexo.

El estudio, publicado este jueves en la revista Science, utilizó datos de 409.000 personas inscritas en el proyecto Biobank, de Reino Unido, y de 68.500 registradas en la compañía de genética 23andMe, de Estados Unidos.

Los investigadores de la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of Technology (MIT) escanearon los genomas -la composición genética completa- de los participantes.

También se les preguntó si tenían solo parejas del mismo sexo o si también tenían parejas del sexo opuesto.

Como resultado, encontraron miles de variantes genéticas que podrían relacionarse con entre el 8 y el 25% del comportamiento homosexual en toda la población.

Solo cinco de estas variantes genéticas se asocian "significativamente" con el comportamiento homosexual.

Pero Andrea Ganna, bióloga del Instituto de Medicina Molecular de Finlandia que codirigió la investigación, dijo que estos cinco factores tienen "un efecto muy pequeño" en el comportamiento sexual.

Combinados, explican "menos del 1% de la variación de la conducta sexual con personas del mismo sexo", señaló, de acuerdo a la agencia Reuters.

Getty Images Cinco variantes genéticas específicas están particularmente asociadas con el comportamiento homosexual, de acuerdo al nuevo estudio publicado en Science.

Con los hallazgos, los autores buscan descartar la idea, popularizada en la década de 1990, de que existe un "gen gay" que determina la sexualidad así como el gen que define el color de los ojos, explica la agencia de noticias AFP.

El estudio concluye que "el comportamiento sexual entre personas del mismo sexo está influenciado no por uno o unos pocos genes, sino por muchos".

"Sin embargo, quedan por explorar muchas incertidumbres, incluida la forma en que las influencias socioculturales sobre la preferencia sexual pueden interactuar con las influencias genéticas", añade.

Imposible de predecir

Ben Neale, profesor asociado en la Unidad de Genética Analítica y Traslacional en el Hospital General de Massachusetts, que trabajó en el proyecto, dijo que "no hay un solo gen gay sino la contribución de muchos pequeños efectos genéticos dispersos por todo el genoma", según la agencia AFP.

Aunque la genética sigue siendo un factor contribuyente muy importante en el comportamiento sexual, Neale aclara que "una prueba genética para determinar si vas a tener una relación homosexual no funcionaría".

"Es efectivamente imposible predecir el comportamiento sexual de un individuo a partir de su genoma", reconoció.

Fah Sathirapongsasuti, científico de 23andMe, dijo que la homosexualidad "es una parte natural y normal de la variación en nuestra especie, por lo que debería respaldar precisamente la posición de que no deberíamos tratar de desarrollar el 'curismo' gay".

Getty Images El estudio encontró algunas variantes genéticas que podrían explicar entre el 8 y el 25% del comportamiento homosexual en toda la población.

"Eso no le interesa a nadie", opinó.

David Curtis, profesor honorario del Instituto de Genética de la University College London (UCL), dijo que el estudio muestra que "no existe una variante genética en la población que tenga un efecto sustancial en la orientación sexual", señaló.

"Más bien, lo que vemos es que hay un gran número de variantes que tienen asociaciones extremadamente modestas", añadió.

"Incluso si la homosexualidad no está determinada genéticamente, como muestra este estudio, eso no significa que no sea de alguna manera una parte innata e indispensable de la personalidad de un individuo", explicó.

Zeke Stokes, del grupo GLAAD, dijo que la investigación "confirma la idea establecida desde hace mucho tiempo de que no hay un grado concluyente en el que la naturaleza o la crianza influyan en el comportamiento de una persona gay o lesbiana".

