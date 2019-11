Hugo Carvajal: España autoriza la extradición a EE.UU. por narcotráfico del exjefe de inteligencia de Venezuela

EPA Hugo Carvajal fue aliado de Chávez, pero luego se posicionó en contra de Nicolás Maduro.

La Audiencia Nacional de España cambió su decisión inicial y este viernes autorizó la extradición a Estados Unidos de Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia de Venezuela y conocido como "El pollo".

Washington solicita la entrega por delitos de narcotráfico de quien fuera jefe de la contrainteligencia con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y que el pasado febrero decidió apoyar el movimiento opositor de Juan Guaidó.

Tras ser arrestado en abril en Madrid, la Audiencia Nacional denegó su extradición cinco meses después al considerar que EE.UU. la pedía "por una motivación política".

El tribunal también falló que los cargos que se le imputaban a Carvajal no eran suficientemente concretos. Fue liberado el pasado mes de septiembre.

Pero la Fiscalía recurrió esta decisión y el pleno de la Audiencia aceptó finalmente este viernes su extradición, según publicó la prensa española.

¿De qué se le acusa?

Desde 2008, Carvajal había estado sancionado por EE.UU. debido a las alegaciones de que había apoyado a las antiguas guerrillas de las FARC y protegido envíos de drogas con destino al país norteamericano.

En 2014, cuando todavía formaba parte del gobierno venezolano, fue arrestado por cargos de narcotráfico en la isla caribeña holandesa de Aruba. Sin embargo, fue liberado después de que la solicitud de extradición fuera también denegada.

Se le acusaba también de coordinar el envío de 5.600 kilogramos de cocaína desde Venezuela a México.

El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo en abril que, de ser hallado culpable, Carvajal podía afrontar entre 10 años y cadena perpetua.

Aliado de Chávez

"En la justicia de Estados Unidos no confío: el solo hecho de que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco", dijo Carvajal ante los tribunales españoles el pasado mes de septiembre.

El exjefe de inteligencia de Venezuela dijo que se sentía perseguido tanto en EE.UU. como en Venezuela por el presidente Maduro: "Lo conozco lo suficiente y sé de lo que es capaz", aseguró.

Carvajal era un aliado cercano del fallecido líder socialista de Venezuela Hugo Chávez, pero luego se posicionó en contra de su sucesor, Nicolás Maduro.

Fue despojado de su rango de general tras apoyar el movimiento de Guaidó, quien se declaró "presidente encargado" de Venezuela el pasado mes de enero, acusando a Maduro de no respetar la Constitución.

Más de 50 países respaldaron dicho movimiento, entre ellos EE.UU.

