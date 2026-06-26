El uno por uno de Uruguay contra España en el Mundial 2026: Rodrigo Bentancur, un líder sin acompañamiento y la garra de Juan Manuel Sanabria

La selección uruguaya enfrenta a España en el partido de cierre del grupo H del Mundial 2026 jugándose la última carta para clasificar a los 16avos de final del certamen.

El equipo de Marcelo Bielsa se fue 1-0 abajo al cabo de la primera mitad producto de otro grave error del golero Fernando Muslera.

Fernando Muslera 2: Descolgó bien el primer centro y con buen pie jugó en largo y acertó pases de larga distancia a zona central. Salió mal a los 19' en un córner cambiando la inicial sensación de seguridad que había dado. Reaccionó bien a los 22' en una pelota que quedó muerta en el área, tirándose para adelante. A los 42' volvió a ser responsable de tomar un gol totalmente evitable. Otra vez responsable directo de la desventaja de Uruguay. Salió sustituido en el entretiempo. Pésimo Mundial. No justificó su convocatoria y mucho menos su titularidad.

Guillermo Varela 5: No tuvo mucho trabajo en el primer tiempo porque Alex Baena generalmente jugó hacia carriles internos. No apostó a irse al ataque y buscó dar seguridad defensiva.

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Sebastián Cáceres 6: Notable inicio del partido saliendo constantemente de su zona para salir a buscar la marca de Oyarzábal. Cumplió una sólida actuación. Buen Mundial pese al fracaso del equpo.

Mathías Olivera 6: Enmendó notablemente un grave error de Bentancur en el inicio del partido. Gran cierre a los 18' en entrada al área de Oyarzábal. A los 64' se mandó al ataque y culminó con un centro flojo, dando señales de que el equipo se iba con todo para adelante resignando orden y equilibrio. A los 80' generó la más clara del segundo tiempo con un centro que se le cerró sobre el primer palo. A los 86' se le escapó Ferrán Torres que erró solo el segundo. Tuvo gran empuje.

Juan Manuel Sanabria 6: Excelentes 20' iniciales en los mano a mano con Lamine Yamal. Tras la pausa de rehidratación mantuvo su tenacidad, su concentración y su determinación. Amonestado a los 53' por una dura infracción sobre su referencia. Notable quite ante entrada de Dani Olmo a los 62' tras una acción donde parecía haber falta sobre el delantero rival. Redondeó un gran trabajo, demostrando ser capaz de defender a uno de los mejores extremos del mundo.

Federico Valverde 4: Poco en el arranque, más allá de tomar la referencia de Rodri en la marca personal del medio. A los 26' presionó notablemente y le metió un gran pase al medio a Darwin. Fue su única jugada de destaque. A los 55', tras un inicio de segundo tiempo donde se involucró poco en el juego, Marcelo Bielsa lo sacó de la cancha.

Manuel Ugarte 6: Su mejor inicio de partido en el Mundial. Tuvo criterio para volcarse a la izquierda y doblar la marca de Sanabria a Yamal o se metió entre los zagueros para robustecer en el área. En las pelotas divididas se hizo sentir, como contra Oyarzábal a los 38'. Se lesionó en la jugada del gol yendo a marcar en la mitad de la cancha, sobre la izquierda.

Rodrigo Bentancur 7: Complicó al equipo al minuto con un pase de apoyo cortó. Rápidamente recuperó la compostura y aportó manejo, buena salida y pase. A los 35' remató de media distancia con peligrosidad. Con la salida de Ugarte y de Valverde le quedó el medio muy abierto pero combinó juego físico con elegancia el manejo y precisión en el pase para lograr empujar al equipo.

Agustín Canobbio 4: Buen trabajo defensivo sobre Marc Cucurella. No tuvo claridad en faz ofensiva. Expulsado sobre el final del partido.

Darwin Núñez: Habilitado en largo y sin posibilidad de influir en el juego. A los 26' no quedó en posición favorable para capitalizar un gran pase de Valverde e intentó un taco que no dio resultado. Luego tuvo una muy buena escapada por derecha aunque su asistencia quedó larga.

Maximiliano Araújo: Colaborativo en la marca pero sin desnivel en faz ofensiva en la primera media hora de juego. A los 35' encaró, se sacó dos marcas de encima y descargó muy bien con Bentancur.

Nicolás De La Cruz: Entró bien con ganas de llevar al equipo hacia adelante con la pelota en los pies. Hizo un gran despliegue para trabajar en la recuperación, luchó con todo las pelotas divididas e intentó aportar siempre claridad. A los 85' probó con peligro de afuera del área.

Federico Viñas: Control largo a los 60' en un pase rasante que le puso De La Cruz. Descargó bien un par de pelotas a la izquierda pero fue más al choque que al juego.

Brian Rodríguez: No pudo desnivelar a Llorente en el uno contra uno.