Icardi confirmó la reconciliación con Wanda Nara: "Las historias de Disney tienen segundas temporadas"

"No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer", escribió el futbolista Mauro Icardi junto a dos fotografías en las que se lo ve junto a su esposa, la empresaria y mediática argentina Wanda Nara.

Después de una separación escandalosa, una serie de episodios mediáticos y rumores de nuevas relaciones, Icardi decidió terminar con todas las dudas este jueves y publicar un claro mensaje de reconciliación.

"Las historias de Disney también tienen segundas temporadas", agregó en la publicación –con ubicación en las Maldivas– y concluyó con un mensaje para su pareja: "Te Amo, Wanda Nara". Acompañó el posteo con tres emoticones: un corazón rojo, un fuego y una pareja.

El mes pasado la empresaria regresó a Estambul, donde vive y juega el futbolista, y los rumores de una segunda oportunidad para una de las parejas más mediáticas del Río de la plata volvieron, especialmente después de que compartieran un video del interior de un vehículo cubierto de pétalos de rosas.

Aunque hasta el momento no se los había vuelto a ver juntos, las versiones de reconciliación tomaron más fuerza cuando ambos compartieron fotos desde Islas Maldivas.

Ahora los rumores se disiparon y el propio futbolista lo confirmó. Además compartió una historia en la que se los ve juntos en el reflejo de un espejo.

Instagram @mauroicardi

Mauro Icardi confirmó la reconciliación con Wanda Nara

Hace solo algunos días Nara había hablado sobre su separación con la versión italiana de la revista Vanity Fair: “A Mauro no le gusta la idea de que le quite la atención a la familia. Expresé mi deseo de volver a trabajar, y no le gustó”, declaró. Además, durante la nota cuestionó el lugar en el que quedan las esposas de los jugadores: “Vive en el mundo del fútbol, donde trabajan pocas esposas y las mujeres de carrera son discriminadas”, sostuvo.

En la entrevista no dejó pasar la oportunidad de referirse a Eugenia "La China" Suárez y catalogó el vínculo entre la actriz e Icardi como una “tontería infantil”.

Sin embargo, y aunque aseguró haber perdonado a su pareja, habló sobre la actriz: “La mujer en cuestión es muy conocida en Argentina por haber roto numerosas familias famosas. Una vez salió con un actor mientras su esposa estaba embarazada y perdió al bebé. Otra vez le robó el marido a una madre cuya hija había muerto poco antes”, declaró la mediática y agregó: “Mientras engañaba a mi esposo, también me escribió como si fuéramos amigas. Me dijo que quería venir a verme a París, me llamó por FaceTime”.

Maxi López, exmarido de Wanda y padre de sus tres hijos mayores Valentino, Constantino y Benedicto, también habló sobre el vínculo entre su exesposa y el futbolista en un móvil con Intrusos: “Que los grandes resuelvan los problemas entre ellos, y los chicos queden afuera. Nada más”, sostuvo.

Luego, el movilero del programa de América le preguntó sobre la posible reconciliación: “Bienvenida la reconciliación, que los chicos tengan paz no tiene precio”, concluyó.