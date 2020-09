IMM investiga 20 casos de denuncias por acoso laboral y sexual

“La institución parece que te culpabiliza. Cuando vas a denunciar, el proceso es larguísimo y se te suman las amenazas, las miradas del entorno porque ahora sos buchona y la culpa y el miedo que corre por tu cuerpo”. Así reza una de las más de 50 denuncias anónimas canalizadas a través de la cuenta de Instagram Varones Municipales, que acusan situaciones de acoso y maltratos en distintos ámbitos de la Intendencia de Montevideo (IMM).

La cuenta fue creada hace poco más de una semana, y se suma a las denuncias por redes sociales, tales como Varones Carnaval, ·MeLoDijeronEnLaFMed y ·MeLoDijeronEnElLiceo. Las denuncias también salpican a la Intendencia de Maldonado e inclusive a la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Adeom).

La comuna capitalina tiene en carpeta 61 investigaciones administrativas, que es el proceso en que se determina la irregularidad o ilicitud de un hecho denunciado. A eso se suman 84 sumarios, que consisten en los procedimientos para determinar la responsabilidad del funcionario acusado en un evento irregular. Así lo informó a El Observador el director de la Asesoría Jurídica de la IM, Ernesto Beltrame.

De esos procesos administrativos, ocho son por denuncias de acoso laboral, y 12 casos son por acoso sexual. “Es la institución con más funcionarios del país -8.330 al cierre de 2019- después de ASSE y el Ministerio del Interior”, expuso Eduardo Brenta, director de Gestión Humana de la comuna. “Entonces, obviamente hay situaciones de conflictividad”, añadió en diálogo con El Observador.

Muchas de los casos narrados en las publicaciones de Varones Municipales provienen de trabajadoras de espacios tales como cantones de barrido, centros comunales zonales, centros de mantenimiento de vehículos, jardines, parques, zoológicos, que acusan tanto a colegas como a superiores –capataces, jefes, entre otros–.

Varios refieren a abusos en el Teatro Solís. También hay casos puntuales en oficinas y en el sector de la imprenta.

"No hay un procedimiento de la IMM que le asegure al denunciante la contención que necesita", dijo Valeria Ripol, secretaria general de Adeom a El Observador. "Es hasta perverso. La mayoría de los casos son denuncias a alguien de mayor jerarquía, entonces mueven al trabajador que hace la denuncia", señaló, siendo que el protocolo indica la separación de las partes implicadas por cuanto dure la investigación.

"Hemos pedido para establecer un nuevo protocolo de actuación, sobre todo de acoso laboral, porque el de acoso sexual ya se aplica desde hace más tiempo y es más coherente", apuntó la sindicalista. "Denunciaste, te comiste que te trasladaran, y muchas veces no tenés una resolución favorable de la situación porque no encuentran responsabilidad, porque muchas veces se da entre cuatro paredes y no encuentran testigos", expuso Ripol.

La IMM tiene aprobado desde 2012 un protocolo de actuación para los casos de acoso sexual laboral. Las denuncias comienzan con un expediente que es tratado por Seguridad y Salud Ocupacional –cuyas tareas son tan dispares como asesorar al servicio de compras para la adquisición de tapabocas y tratar una acusación por acoso sexual–.

Cumplida esa etapa, remiten el expediente a un Equipo Instructor de Jurídica, quien determina la solución del asunto. Corresponde al intendente firmar la resolución que zanje el asunto.

Los procesos administrativos se extienden cuatro meses, según contó Beltrame, de Jurídica. Además, puede haber prórrogas y recursos administrativos interpuestos por las partes implicadas, lo que estira la situación en el tiempo.

Brenta reconoció que “es un proceso lento”, y apuntó que “la Intendencia tiene una estructura muy garantista”. “Tenés instancias en las que tienen que declarar 50 personas”, precisó el exministro de Trabajo. Entre las más de 50 denuncias de Varones Carnaval, seis hacen referencia directa a los defectos del proceso.

Intervención

“Se comunicaron desde la Asesoría de Igualdad de Género de la IMM, y nos informaron que a raíz de las denuncias en esta cuenta, se van a tomar algunas acciones”, divulgaron el 1º de setiembre desde Varones Municipales.

El tema fue tratado en la reunión de gabinete de la comuna al comienzo de la semana. Eduardo Brenta señaló que se creará una “equipo de respuesta rápida” con tres personas formadas en materia de género, una “pata” que se incorporará a una unidad creada a mediados de año para detectar inequidades –compuesta por una directora, una psicóloga, una trabajadora social y una abogada–. El equipo podrá asesorar a Salud Ocupacional o a Jurídica, según lo requiera el caso.

“Si bien tenemos los dispositivos de respuesta que son adecuados y garantistas, tienen un problema: son lentos”, consideró el jerarca, quien precisó que la conformación del equipo quedará definida “en los próximos días” y no requerirá mayor gasto, sino que se reorganizará a los funcionarios. “Es un lugar donde decir y contener a la persona que viene con la carga de angustia de estar viviendo una situación de acoso”, declaró.

La unidad funcionará en la órbita de Gestión Humana en coordinación con Igualdad de Género, división que encabeza Solana Quesada.

Valeria Ripol, por su parte, adelantó que en la reunión del martes próximo de la directiva de Adeom se planteará la posibilidad de dar talleres sobre la temática –sumado a los que ya se brindan desde la comuna– para los integrantes del gremio.