Importador de carne de pollo pidió ayuda al gobierno para cumplir negocios pautados

Los importadores de pollo se encuentran en dificultades para concretar negocios, porque hace cuatro semanas no obtienen nuevos permisos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para comprar esa carne en el exterior, lo que motivó a Jorge López, director de Abasto Santa Clara, a enviar este miércoles una carta al gobierno solicitando una solución, informó a El Observador.

"Hoy no estamos pudiendo cumplirle a nuestros proveedores con los negocios pautados, porque se cortó (la importación) sin ninguna explicación", sostuvo.

Según contó, le pidió al ministro Fernando Mattos una explicación con la que puedan justificarle a sus proveedores la falta de nuevas compras.

Reglas claras

"Le pedimos que nos digan 'a partir de enero de 2023 no compren más', pero no que lo que ya tenemos negociado no lo podamos traer. Y que lo den por escrito para que le podamos decir a los proveedores: 'no te compro más por esta razón'. Queremos las reglas claras, porque haces un negocio, vas al Comité de Importación para la planta que cerraste el negocio, pensás que sigue su trámite normal y de un día para el otro te dicen 'no, no te damos más", detalló.

El MGAP dejó de otorgar nuevos permisos de importación de carne aviar luego de que los productores se movilizaran en reclamo contra la libre importación, luego incluso de que la Coordinadora para la Defensa de la Cadena Avícola (CDCA) se reuniera con jerarcas del gobierno, previo además a que operadores del sector privado y representantes del Poder Ejecutivo se reunieran en San Jacinto, en el marco de una asamblea extraordinaria convocada por la coordinadora.

López reclamó una respuesta del gobierno y mencionó que las empresas importadoras no están pudiendo acceder a ningún permiso, incluso aquellos que "están adentro del ministerio prontos para salir".

"Lo paga el consumidor"

Las empresas han hablado el tema también en el Instituto Nacional de Carnes (INAC), pero las decisiones finales se toman en el MGAP, destacó.

Recientemente el presidente del instituto, Conrado Ferber, expresó en conferencia de prensa: “Si nosotros no facilitamos ese trabajo de exportación y no liberamos la importación no estamos dándole al consumidor las mejores condiciones. Cualquier intento que haya de cerrar la importación lo paga el consumidor”.

Otro reclamo de las firmas importadoras es que, pese a que los productores pidieron volver al sistema de cuotas para la compra de carne aviar brasileña, también se incluyó en el no otorgamiento de nuevos permisos a las importaciones de otros destinos, como Estados Unidos o Argentina.

"Ellos piden volver a 120 toneladas mensuales, que son el 1,7% de lo que se vende de pollo en Uruguay. Quieren que eso actúe como regulador, pero es irrisorio que digan eso, ningún mercado se mueve por un 1,7%", añadió el empresario.

Marcha hacia la Torre Ejecutiva