Coordinadora avícola activará movilización si el MGAP otorga nuevos permisos para importar pollo

La Coordinadora para la Defensa de la Cadena Avícola (CDCA), integrada por fasoneros, distribuidores e industrias del sector, tiene todo listo para activar una nueva movilización en Montevideo en caso que se vuelvan a otorgar permisos de importación de carne aviar, anunció a El Observador Daniel Pereyra, referente en el sector de los fasoneros de pollos.

"La otra vez (el 3 de noviembre) fue una camionada hacia el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), esta vez la idea, si eso pasa, es ir a la Torre Ejecutiva", adelantó.

Este eventual nueva movilización no tiene fecha, sí algunos detalles "hablados" y se activará "si hay un nuevo permiso", dijo.

Los permisos dejaron de otorgarse hace casi un mes, luego de aquella movilización y una secuencia de reuniones que la coordinadora tuvo con jerarcas y previo a la asamblea avícola que se desarrolló el 24 de noviembre en San Jacinto, con participación en la misma del sector privado y representantes del gobierno.

Pereyra dijo que el no otorgamiento de nuevos permisos es algo positivo, no obstante puntualizó que no detuvo de inmediato el daño que la libre importación genera en el sector, especialmente la de pollo trozado que ingresa congelado y se termina vendiendo como producto fresco al consumidor, "algo que no debería suceder".

"Hay muchas toneladas en la vuelta en los permisos que se habían otorgado antes, por lo menos para que siga llegando pollo brasileño en el resto de diciembre y al inicio de enero", expresó.

Los permisos tienen una vigencia de 60 días desde que son otorgados.

Eso se suma que hay mucho stock de suprema brasileña en cámaras de empresas importadoras que llegaron con base en autorizaciones anteriores, lo que hace pensar que al menos hasta marzo habrá oferta de ese producto en la plaza local.

Pereyra señaló que esa actitud que este año asumió el gobierno de dejar de lado una cuota de ingreso mensual perjudicó a toda la cadena avícola nacional sin que le haya servido a la gente, porque el producto que ingresa se termina vendiendo a prácticamente el mismo precio que el producto fresco nacional.

Lo que pide el Parlamento

Este martes en el Parlamento, por 76 votos en 78 legisladores presentes, se aprobó el envío al Poder Ejecutivo de una solicitud generada desde la Cámara de Representantes, para que "se disponga la vigencia de los acuerdos existentes desde 2010 entre las Cámaras Empresariales de Uruguay y Brasil, y desde 2018 de Uruguay y Argentina, que establecían una cuota máxima de carne aviar como pollo entero congelado".

En declaraciones al diario El País, Jorge López, director de la firma Abasto Santa Clara, mostró una posición diferente sobre esta situación: "Es la cuarta semana que no dan permiso para importar pollo y no le veo mucha lógica a la medida" (...) "entendemos que hubo un par de meses en los que se importó algo más de lo normal, pero dos meses no hacen al año".

La coordinadora, esta semana, cuestionó al presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Conrado Ferber, por su posición favorable a la libre importación de carne aviar.

Recientemente la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra), que nuclea a las industrias del sector, solicitó a autoridades del MGAP que se corrija “rápidamente” la libre importación de pollo trozado desde Brasil, porque “solo favorece a algunos especuladores, no beneficia en nada al consumidor y perjudica a toda la cadena avícola”.