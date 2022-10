Incendio en el Hotel Aramaya: el drama de una muerte bajo cuidado del Estado

El lunes por la tarde la rutina del Centro de Montevideo se alteró por unas horas: un incendio en un viejo edificio, sirenas sonando por 18 de Julio, una mujer con un bebé atrapadas en un balcón, cientos de curiosos mirando hacia arriba.

Los bomberos controlaron el incendio bastante rápido, pero unas horas después supimos el saldo: una mujer muerta, dos niños (sus hijos) internados en estado grave con quemaduras e intoxicación. Habían quedado atrapados en la habitación donde comenzó el fuego, en el piso 5. Los niños fueron rescatados entre las llamas por otro huésped, pero para la mujer fue muy tarde: había muerto en el baño. Y luego la noticia tomó otro cariz, cuando supimos que el hotel era uno de los que contrata el Mides para darle cobijo a madres solas con niños que no tienen donde dormir.

Los incendios son algo frecuente: este invierno en Uruguay ya hubo decenas de muertos por accidentes con sistemas de calefacción. Y no sabemos aún la causa exacta del fuego, aunque hay denuncias de problemas eléctricos, y sobre todo, que no tenía habilitación de bomberos.

Es cierto que la habilitación de bomberos es hoy casi una quimera, un santo grial que casi nadie consigue, incluidos muchos edificios estatales, en el medio de un sistema de habilitación en el que participan Bomberos y la Intendencia y del que estaría orgulloso Kafka. Pero en el Aramaya eso iba más allá: el ascensor no funcionaba, hay denuncias de extintores vacíos, no había alarma para incendios. Además, se conocieron numerosos testimonios de un lugar sucio, con insectos, mantenido en muy malas condiciones.

La muerte de Mónica Liliana Olivera impacta fundamentalmente por el hecho de que estaba al cuidado del Estado. Era el Estado quien debía protegerla, a ella y a sus hijos. En cambio, una mujer de 31 años, vulnerable pero integrada al sistema, encontró la muerte, y sus hijos permanecen internados con graves quemaduras, aunque se están recuperando. El Estado prevé un sistema para proteger a madres con niños que no tienen un lugar donde vivir, pero los destina a lugares de enorme precariedad.

Foto: Leonardo Carreño.

Marcha en memoria de la mujer muerta en el incendio del Hotel Aramaya

En estos últimos días, a partir de que su hermana habló en un video publicado en TikTok, el drama pasó a tener caras. Ya no es una muerte en genérico. Hasta ahora sabemos solo fragmentos de la vida de Mónica, pero conocimos que había pasado por varios trabajos, y ahora atendía en un carrito de comida y cuidaba niños en el mismo hotel donde murió. Que estaba preocupada por la educación de sus hijos, y por el tiempo que pasaban en la calle sin actividades, según informó Montevideo Portal en contacto con la ONG Gurises Unidos, que se encargaban de trabajar con los niños. Porque además de las muy malas condiciones del hotel, los niños no tenían un lugar donde jugar o estudiar, y pasaban muchas horas en la calle. De hecho, varios huéspedes fueron derivados a otros hoteles con condiciones incluso peores: algunas no tienen baño propio, por ejemplo. Y además, gran parte del vínculo con el Estado se reducía a un par de funcionarios que pasaban una vez por semana a entregar tickets de alimentación. Con respecto al Aramaya se decidió dejar de contratarlo.

Hay muchos programas estatales de acompañamiento a personas vulnerables, y es una política que viene desde gobiernos anteriores. Pero de la misma manera que esa virtud general viene de antes, también lo es la indefensión de grandes bolsones de personas. INAU también enfrenta casos de abusos, o hasta desapariciones, de niñas que están o han pasado por instituciones de cuidado. Es difícil que desde la política alguien pueda levantar el dedo acusador: porque si bien hay una responsabilidad ineludible de esta gestión del Mides, la contratación de lugares como el Aramaya viene de las gestiones del Frente Amplio,

¿Hay atención a personas vulnerables? Si. Pero hechos como el del Aramaya muestran que, en muchas ocasiones, lo que conocemos apenas es la explicación superficial: lo que muestra un drama como el de esta semana es que, bajo ese supuesto cuidado, esa gente sigue estando mayormente en un círculo de desamparo e indefensión que puede terminar siendo fatal.