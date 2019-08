Inefop acumuló US$ 20 millones de pérdidas en dos años

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) acumuló entre 2017 y 2018 pérdidas por más de $ 633 millones, unos US$ 20 millones. Este déficit incluyó transferencias millonarias a gremios y cámaras empresariales, fuertes incrementos en costos operativos, pago de costosos cursos y gastos en sueldos cuestionados por la oposición, informó el programa Santo y Seña de Canal 4.

El balance de 2018 del Inefop –auditado por CPA Ferrere– arrojó un resultado negativo de casi $ 426.5 millones, más de US$ 13 millones según el tipo de cambio establecido al momento del cierre del balance. El ejercicio de ese año incluyó partidas por $ 58.6 millones (más de US$ 1.8 millones) a gremios y cámaras, avaladas por una disposición legal de 2011 que permite al organismo “cooperar y brindar asistencia financiera a las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores que lo soliciten para la formación e investigación en materia de negociación colectiva”.

A su vez, la auditoría estableció que en 2017 el Inefop acumuló pérdidas de casi $ 207 millones. Ese año, el monto destinado a la asistencia para formación e investigación en negociación colectiva a sindicatos y cámaras fue de más de $ 55.7 millones, que al tipo de cambio establecido para ese año representaban casi US$ 2 millones.

El Inefop es un organismo público de derecho privado. Está constituido por un directorio de ocho miembros, de los cuales tres son representantes del gobierno, dos son del PIT-CNT, uno de la Cámara de Comercio, uno de la Cámara de Industrias y uno de las cooperativas.

El dinero destinado a los sindicatos fue repartido entre el Instituto Cuesta Duarte (un centro de estudios creado a instancias de la central obrera) y la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys), para crear un observatorio que investigue los desafíos del trabajo en el sector. El director general del Inefop, Eduardo Pereyra, dijo a Santo y Seña que no le parece "un problema" que se haya otorgado esta asignación a Fuecys, a pesar de que uno de los dos representantes del PIT-CNT en el Inefop sea Ismael Fuentes, un dirigente proveniente de este sindicato.

Los fondos distribuidos entre las cámaras, en tanto, fueron destinadas tanto a la Cámara Nacional de Comercio y Servicios como a la Cámara de Industrias. Según supo el programa televisivo, las transferencias en ambos casos correspondieron a US$ 1.5 millones y fueron asignadas para estudiar el impacto de las nuevas tecnologías.

A su vez, el informe televisivo expuso casos en que Inefop invirtió en capacitaciones costosas y, aparentemente, sin una justificación sólida. Por ejemplo, uno de los casos registrado en el balance negativo era el de un curso de cocina básica y limpieza integral, que le costó al organismo cerca de US$ 5.000.

En el balance no es considerada como una pérdida la asistencia a Envidrio por US$ 1.600.000, a pesar de lo que sugirió CPA Ferrere. El auditor privado señaló que Alenvidrio SA había incumplido el compromiso de remitir al Inefop información financiera que permitiera al organismo saber si la empresa estaba en condiciones de hacer frente al pago. Sin embargo, el Instituto decidió "no contabilizar una provisión para reconocer las eventuales incobrabilidades de dicho préstamo”, estableció la auditoría.

Por otra parte, el contador y exjerarca nacionalista Conrado Hughes cuestionó los altos gastos de funcionamiento del Inefop y en particular los gastos en sueldos, que en 2018 llegaron a US$ 5.8 millones. Para el instituto trabajan 162 personas y siete de los ocho directores perciben más de $ 170.000 nominales por mes. El senador nacionalista José Carlos Cardoso presentó un proyecto de ley que incluye un artículo para bajarles los sueldos a los directores del Inefop y llevarlos de un 70% del sueldo de un ministro (como actualmente les corresponde) a un 50%.