Informe forense reveló que Alison Fernández murió apuñalada

Alison Fernández, la joven de 18 años cuyo cuerpo apareció este lunes cerca del río Santa Lucía, fue apuñalada, según lo reveló el informe forense que está a disposición de la fiscal del caso, Alicia Schiappacasse.

Fuentes de la investigación señalaron a El Observador que las autoridades decidieron hacer en las últimas horas nuevas pericias del cuerpo para conocer más detalles del homicidio, un caso por el que fueron detenidas dos mujeres del barrio El Abrojal –donde vivía Fernández–. Sin embargo, Schiappacasse no encontró hasta el momento elementos que las vincularan en forma directa con el crimen, aunque igualmente se las seguirá indagando.

Una de las dos mujeres, con antecedentes penales por narcotráfico, será imputada este miércoles por un delito de negociación de estupefacientes, ya que al ser detenida la policía encontró pasta base en su vivienda, que funcionaba como boca de droga. La otra detenida, en tanto, seguirá siendo interrogada, pero la fiscal todavía no solicitó audiencia en el Poder Judicial.

En una rueda de prensa este martes de tarde, la fiscal aseguró que ya descartó el femicidio como móvil del asesinato, y que la indagatoria sigue "una pista seria" aportada por el Departamento de Investigaciones de la Jefatura de Canelones el 19 de junio, cuando el cadáver de la víctima todavía no había sido encontrado.

Fernández estaba desaparecida desde el 5 de este mes, dos días antes de la denuncia que presentó su padre al no tener noticias sobre su hija. Sin embargo, Schiappacasse comenzó a trabajar sobre información "veraz" recién la semana pasada, luego de recibir un conjunto de datos que señalaban que la joven había desaparecido contra su voluntad. "Recién ahí tuvimos indicios de delito, cuando no hay un delito la fiscalía no tiene intervención", explicó en diálogo con El Observador.

La fiscal también adelantó que trabaja sobre la hipótesis de que Fernández, antes de ser asesinada con un arma blanca, "habría estado retenida contra su voluntad".

Vínculo con el narcotráfico

La fiscal investiga si el homicidio está vinculado a un antecedente que protagonizó Fernández antes de desaparecer. De acuerdo a los informantes, la joven, que era adicta a las drogas, robó cocaína de un narcotraficante del barrio, y como consecuencia fue golpeada. Es por eso que los investigadores creen que este asesinato también fue una represalia por un asunto vinculado a su consumo problemático.

El cuerpo de Fernández fue hallado por un grupo de vecinos y familiares que se sumaron a la búsqueda voluntaria que inició su padre. Encontraron el cadáver en la arena, a metros del río Santa Lucía, en una zona cercana al parque Prado Nuevo, próximo a donde la víctima había sido vista por última vez.

“No quería bajar los brazos. Lo mío siempre fue encontrarla, pero encontrarla bien, no así”, dijo el hombre este martes a Subrayado.