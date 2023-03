Intento de suicidio en avenida Italia: especialistas cuestionan difusión del video por parte de jerarca del Ministerio del Interior

Una joven intentó suicidarse en el túnel de avenida Italia. Mientras estaba parada en los pretiles del techo del túnel, un policía se acercó, de forma lenta y terminó abrazándola.

El momento fue registrado por un usuario y replicado en su cuenta de Twitter por el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago Gónzález, que escribió: "Al guardia Juan Brum, de la Guardia Republicana, mis felicitaciones, y mi enorme respeto. Esta es la Policía Uruguaya. El abrazo habla solo".

La publicación generó críticas desde la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay. Su presidente, Artigas Pouy, dijo a El Observador que el video tiene el objetivo de "ensalsar" la tarea del policía, pero que expone a la chica. Publicar el video "es someterla a una exposición pública que, sin dudas, no aporta", consideró y agregó que "es una persona que evidentemente está pasando un mal momento y exponerla no está bueno". El psiquiatra señaló que la imagen de la joven debió haberse pixelado para que no fuera identificable.

Por otro lado, Pouy opinó que la actitud del policía fue correcta. "El policía avanza de manera progresiva, con actitud empática. Tiene un acercamiento cauto, lento, parece que es graduado según el diálogo. Faltaría el audio para evaluar mejor. Y esto de pasarlo a las redes sociales es todo lo contrario, no adecuado a la situación particular, no es cauto", dijo.

Por otro lado, el sociólogo Pablo Hein, experto en el tema suicidios, opinó –de forma personal– que la divulgación del video "no aporta ni conduce a nada" y remarcó que "en ninguna parte del mundo" se hace "ese tipo de exhibición pública".

Según Hein, el video "no contribuye para pensar el tema" como sociedad y agregó: "Si nos quedamos en el video seguimos hablando de una sociedad que no colabora en nada".

A su vez, el especialista consideró que se debería "condecorar" a los policías que atienden los suicidios consumados. "Hay que entrar a esa casa, contener a esa familia", reflexionó.

El Observador consultó al respecto Felipe Paullier, presidente del Instituto Nacional de la Juventud (INJU) –que depende del Ministerio de Desarrollo Social– quien impulsó la campaña "ni silencio ni tabú" para prevenir los suicidios adolescentes. Paullier opinó que el video "refleja la necesidad de seguir avanzando en políticas de fondo y articuladas entre los organismos en prevención y un abordaje de la salud mental en términos comunitarios". "La estrategia ni silencio ni tabú que comenzamos a implementar en 2022 trabaja desde esta perspectiva", dijo y agregó que los suicidios son un tema prioritario para el INJU.

Juan Brum, uno de los distinguidos por el ministerio, contó a la prensa que estaba "en el momento indicado" en el lugar indicado. "En el momento no lo pensé, fui y actué", señaló. Brum intervino en el intento de suicidio el viernes, junto a Daniel Susluaga, policía de Tránsito de la Jefatura de Montevideo, quien también fue reconocido por su tarea.

El Ministerio del Interior reconoció a los tres efectivos policiales que socorrieron en dos oportunidades a una joven que intentó terminar con su vida en el túnel de Avenida Italia.#DeTuLado pic.twitter.com/n6D0m1e0dt — Ministerio del Interior (@Minterioruy) March 21, 2023

La joven fue rescatada ese día, pero 24 horas después volvió a intentar arrojarse del túnel. Ese sábado fue Nildo Moreno quien intervino en el operativo, el tercer policía distinguido por el ministerio.