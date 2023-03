El testimonio de los policías que disuadieron a una joven que intentó suicidarse en el túnel de 8 de Octubre

El Ministerio del Interior reconoció este martes el trabajo de tres policías que disuadieron y contuvieron a una adolescente de 17 años que se intentó suicidar la semana pasada arrojándose del túnel de 8 de Octubre.

La joven intentó quitarse la vida dos días seguidos y de la misma manera, pero en ambas situaciones actuaron funcionarios del Ministerio del Interior para convencerla de lo contrario. El primer intentó fue el viernes 17 de marzo y el segundo un día después.

En un video que circuló en redes sociales –y que fue compartido por el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González– se puede ver como uno de los funcionarios camina sobre los pretiles del túnel para llegar hasta la joven. Tras un breve diálogo, se aprecia como logra acercarse y finalmente abrazar a la adolescente.

Ese policía era Juan Brum, uno de los distinguidos por el ministerio, quien contó a la prensa que estaba "en el momento indicado" en el lugar indicado. "En el momento no lo pensé, fui y actué", señaló.

Brum intervino en el intento de suicidio el viernes, junto a Daniel Suluaga, policía de Tránsito de la Jefatura de Montevideo, quien también fue reconocido por su tarea.

Consultado sobre el abrazo con la joven, Brum aseguró: "Me arrimé lentamente a ella, estaba muy mal y cuando llegué extendí los brazos para agarrarla. De ahí partió el abrazo".

De izquierda a derecha: los policías Nildo Moreno, Juan Brum y Daniel Suluaga.

Suluaga, por su parte, dijo que estaba circulando por la zona de Parque Batlle cuando recibió el pedido de apoyo de Brum ante el intento de suicidio.

"Vemos un tumulto de gente y avistamos al compañero Brum caminando por el pretil, había cruzado la barrera de contención y estaba mediando", contó el funcionario.

Fue entonces cuando decidió cortar el tránsito por el túnel. "No dudé en saltar la barrera de contención y prestarle apoyo a mi compañero. Es ahí que Brum logra mediar con ella y llega a un abrazo de contención para evitar que salte", resumió.

La joven fue rescatada ese día, pero 24 horas después volvió a intentar arrojarse del túnel. Ese sábado fue Nildo Moreno quien intervino en el operativo, el tercer policía distinguido por el ministerio.

"Tengo una hija casi de la misma edad", contó a la prensa Moreno, alférez que estaba en la zona cuando recibió el llamado del Centro de Comando Unificado (CCU).

"El CCU comunica la situación y justo estábamos a pocos metros. Fue algo intuitivo, bajarme de la camioneta y tratar de entablar una comunicación con la muchacha", recordó el policía.

Tanto Moreno como Brum destacaron que nunca habían tenido que actuar en un episodio similar. "Tengo 28 años de carrera policial con una hija de 20 años y no me gustaría que a ninguna le pasara lo mismo. Nunca me había pasado en tantos años de policía", afirmó Moreno.

El director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, reconoció el trabajo de los policías y aseguró que ese tipo de acciones son las que se intentan incentivar en la fuerza. "Hay varias situaciones que forman parte de los planes de estudio en la Escuela Policial, se los prepara para este tipo de situaciones. Hay niveles más complejos que otros, que tienen que llevar adelante otro tipo de unidades. Esta es una primera línea de contención", explicó el jerarca.

"Lo primero que primó acá fue la iniciativa", destacó Azambuya sobre el "arrojo" y "apego" de los funcionarios.