Investigación sobre la trama rusa retoma el foco en yerno de Trump

En silencio

Sanciones perjudiciales

Investigación

El yerno

FBI

La investigación sobre los presuntos nexos del equipo de campaña del presidente estadounidense Donald Trump con Rusia, uno de los asuntos que más ha complicado al mandatario en los primeros seis meses de su gestión, volvó a instalarse esta semana y de manera protagónica en el centro de la atención pública.Es que la comparecencia este lunes del yerno de Trump y uno de sus principales asesores, Jared Kushner, en el comité de Inteligencia del Senado, generó tanta expectativa como interés, sobre todo de parte de los medios de comunicación.La presencia de Kushner era esperada para que los miembros de esa comisión del Senado sigan despejando dudas sobre la supuesta forma en que Rusia pudo incidir en las elecciones presidenciales de EEUU realizadas en noviembre pasado.Si bien el esposo de Ivanka Trump, devenido ahora en influente asesor, admitió que tuvo cuatro contactos con funcionarios rusos, negó que hubiese tenido algo que ver con una supuesta colusión."Yo no lo hice ni se de nadie que lo haya hecho con ningún gobierno extranjero", aseguró Kushner en un documento de once folios que sus abogados entregados a los medios de prensa.Empero, el actual asesor reconoció que llegó a entrevistarse con el entonces embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, y otros funcionarios.Si bien admitió que los encuentros "apenas existieron", negó haber tenido algún contacto "incorrecto" y también descartó que fondos rusos le ayudaran a financiar sus negocios privados.Al mismo tiempo, el yerno de Trump también señaló en el documento quee llegó a reunirse dos veces con el banquero ruso, Sergei Gorkov, un hombre bastante cercano al presidente ruso,Vladimir Putin.Kushner también aludió a su participación en a reunión que tuvo durante la campaña electoral con la abogada rusa, Natalia Veselnitskaya, y que tanta polvareda levantó a principios de este mes, ya que el principal involucrado en ese encuentro fue el hijo mayor del presidente, Donald Jr.Esa abogada supuestamente vinculada al Kremlin –algo que el gobierno ruso desmintió– proporcionaría información relevante para desacreditar a la rival de Trump en la contienda electoral, la demócrata Hillary Clinton.Las nuevas sanciones contra Rusia que el Congreso estadounidense debe votar este martes son "contraproducentes" y "perjudican" a Moscú y Washington, estimó este lunes el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. La política de sanciones es "contraproducente y perjudica los intereses de nuestros dos países, así como los de terceros países con los que Rusia mantiene y desarrolla sus relaciones bilaterales", declaró Peskov a la prensa.Pero, sin embargo, Kushner reveló que la charla se enfocó en una ley que impedía la adopción de niños rusos por parte de familias estadounidenses.También había participado de esa controvertida reunión el entonces de jefe de campaña del actual presidente, Paul Manafort.Mientras tanto, y en medio de un estricto silencio, el fiscal especial, Robert Mueller, designado especialmente para investigar los vínculos del entorno de Trump con Rusia, continúa trabajando desde hace dos meses para establecer conclusiones.Aunque evitó hasta el momento pronunciarse públicamente sobre el alcance de la investigación, el exdirector del FBI genera inquietud en los altos círculos de la Casa Blanca.Mueller había sido designado en mayo por el secretario de Justicia Jeff Sessions para que asumiera la investigación con carácter independiente.Desde entonces, formó un equipo a su medida, integrado con más de una docena de investigadores con expertos en actividades de la Mafia, lavado de dinero y expertos fiscales federales.De manera casi inadvertida, el equipo de Mueller –cuyo despido se descarta pues generaría un elevado impacto público y expondría más de la cuenta al presidente– se abocó a entrevistar testigos y recopilar documentos que prueben si efectivamente hubo relación entre el entorno de Trump y Rusia.Pero según trascendió, la investigación encabezada por el exdirector del FBI no solo abarca el "Rusiagate" sino también el pasado de los negocios inmobiliarios del presidente, sus declaraciones de impuestos, posibles casos de lavado de dinero en la financiación de campañaselectorales e incluso obstrucción a la justicia, entre otros posibles delitos.Para atenuar el impacto público de la investigación, Trump reformó su política de comunicación y contrató un equipo de abogados, además de buscar la forma de desacreditar el trabajo de Mueller.Las nuevas sanciones contra Rusia que el Congreso estadounidense debe votar este martes son "contraproducentes" y "perjudican" a Moscú y Washington, estimó este lunes el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.La política de sanciones es "contraproducente y perjudica los intereses de nuestros dos países, así como los de terceros países con los que Rusia mantiene y desarrolla sus relaciones bilaterales", declaró Peskov a la prensa.La supuesta relación entre miembros del equipo de campaña de Trump y funcionarios rusos es investigada por el Congreso y el fiscal especial, Robert Mueller.En ese marco, el yerno del presidente y uno de sus asesores, Jared Kushner, declaró este lunes en el Senado.El exjefe del FBI, James Comey, fue cesado en mayo por Trump, luego que este le pidiera que dejara sin efecto una investigación sobre el exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn, por reuniones que este había tenido con personalidades rusas.