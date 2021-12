Investigarán posible abuso de funciones por represión policial en marcha de la Unott

La Fiscalía de Flagrancia de 1o Turno que lidera Graciela Peraza entendió que había mérito para derivar el caso de la represión policial en la marcha que organizó la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) en la puerta de la Terminal Tres Cruces a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. El caso está ahora a cargo del fiscal Ricardo Lackner e investigará si hubo abuso de funciones por parte del policía involucrado.

Los dirigentes de la Unott y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se reunieron este lunes con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien dijo que dispondrá una investigación interna, aseguró a El Observador Mario de Sáa, encargado del la comisión de seguridad del gremio del transporte. "Ellos no dudan de la actuación suya, pero igual dicen que van a revisar qué fue lo que sucedió", detalló.

Un video muestra una de las dos detonaciones que un policía hizo para intentar disuadir la movilización que, en ese momento, impedía la normal circulación de un ómnibus interdepartamental con destino al este. Ocurrió sobre la hora 13:30, cuando la policía intervino “despejando el lugar”, con uso de “munición menos que letal”, según indicaron a El Observador desde la cartera de seguridad. Se utilizó “respetando los protocolos de uso”, afirmaron.

“Me parece que se les fue un poco de las manos haber usado un arma. (El armamento) no lo usaron como último recurso (...) Las tienen que usar como último método, no de esa forma”, consideró el dirigente de la Unott Juan Arellano en diálogo con El Observador el pasado viernes.

"Los trabajadores estaban en retirada cuando la policía les dijo que no podían cortar y varios compañeros estaban en la operativa de decirles a los manifestantes que debían circular más rápido y ahí sucedió el disparo de advertencia, que se comprobó que fue con balines de goma", indicó de Sáa.

Según había opinado Arellano, “la actuación policial fue demasiada”. “Fue demasiado usar armas de fuego, más allá de que eran no letales, podía haber lastimado a alguien en la cara. No da para que en una manifestación pacífica se termine de esta amanera”, añadió. Por su parte, la policía explicó que intervino sobre la calle Acevedo Díaz (en Tres Cruces) porque los manifestantes “permanecieron unos minutos con intenciones de cortar el tránsito de los coches”.

Sin embargo, José Duarte, integrante de la Unott, sostuvo que si bien hubo enlentecimiento en las salidas de los servicios interdepartamentales porque había “más de 100” personas, “en todo momento hubo libre circulación”.

“Querían que reaccionáramos”

Duarte, responsable de la movilización, explicó la situación: “(El policía) hace dos descargas al piso, el tema es que estábamos nosotros ahí. Nos tira a los pies, a boca de jarro. Una me pega a mí, y otra le pega al compañero que está con las marcas de los balines. A mí me quemó el pantalón. Nosotros nos fuimos moviendo y ellos nos siguieron de atrás. Obviamente entendemos que todo fue provocación. Querían que nosotros reaccionáramos. Pudimos contener la situación y nos llevamos (a) la gente”.



Hubo dos heridos, según el gremio y ninguna persona fue detenida. Los trabajadores se comunicaron de inmediato con la policía y pidieron una reunión a las autoridades. “La idea nuestra no es enfrentarnos con otros trabajadores”, concluyó Duarte.