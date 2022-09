Isabel II, Lacalle y Mazurkiewicz: los momentos en que la reina Isabel II se cruzó con Uruguay

Luis Alberto Lacalle Herrera atravesó los portones del Palacio de Buckingham con Julia Pou tomándolo del brazo un día de julio de 1993. Fue la primera vez –y la única hasta el momento– en que un presidente del Uruguay en funciones entró a la residencia oficial de la monarquía en Londres.

La pareja presidencial sintió la emoción de trasgredir la barrera impuesta a los turistas que se suelen agolpar en sus puertas para ver la ceremonia de cambio de guardia. “Con Julita decíamos ‘vamos despacio porque acá no vamos a volver’”, recuerda el expresidente a El Observador. En una habitación del palacio de 1703 conocieron a la reina Elizabeth II, la monarca más longeva de la corona británica, que falleció este jueves a sus 96 años.

“Estuvimos con doña Isabel como tres cuartos de hora”, dice Lacalle Herrera. Fueron 45 minutos en los que conversaron de sus antepasados. "Recordó cuando mi abuelo había sido embajador ante la corte del abuelo de ella, y algunas cosas del Uruguay y Lord Ponsomby. No hablamos ni de política ni nada, porque con ella no se habla de eso”.

CHRIS JACKSON / POOL / AFP

Efectivamente, Luis Alberto de Herrera tuvo un vínculo estrecho con las tierras de la corona británica. Allí encabezó una misión diplomática en la que completó una investigación que derivó en La Misión Ponsonby, que rastreó la correspondencia del diplomático británico para documentar su papel en la creación de Uruguay como estado independiente en 1828.

Según el archivo del Museo Histórico Nacional, en 1928 Herrera fue Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Rey de Gran Bretaña e Irlanda para "corresponder a la demostración de cordial amistad testimoniada a la República". Ocho años más tarde asistió a la coronación del padre de la Reina Isabel, Jorge VI.

EDDIE MULHOLLAND / POOL / AFP

Reina Elisabeth II

En ese mismo encuentro, la reina Elizabeth II condecoró a Luis Alberto Lacalle Herrera como caballero de la Gran Cruz de la Orden de San Miguel y San Jorge (GCMG), fundada el 28 de abril de 1818, la sexta más antigua en el Sistema de Honores Británico. “Recuerdo primero su sonrisa, una dentadura perfecta, y el color de los ojos que no son azules ni celestes, era como un color violeta”, aseguró el expresidente.

Lacalle Herrera fue el único presidente uruguayo que conoció a la reina de Inglaterra, que murió este jueves a los 92 años, después de 70 años de reinado. “Era muy amable, una baqueana. Te imaginas cuántas audiencias habrán tenido en su vida, ¿no? Incluso me acuerdo que Julita le preguntó a la edecana ‘¿cuánto dura? ¿Cómo sabemos cuándo irnos?’ Y nos dijo ‘ella se los va a indicar’. Y bueno, en un buen momento estábamos afuera sin casi darnos cuenta”.

***

Aunque parezca mentira, se podría trazar una línea entre Río Negro y el Palacio de Buckingham. Un rastro de la historia gastronómica e industrial de los dos países que comienza a mediados del siglo XIX.

En 1863, la Liebig Extract of Meat Company fundó una fábrica a orillas del río Uruguay. Una fábrica que cambiaría la forma de alimentar a Europa durante décadas gracias al descubrimiento del Barón alemán Justus von Liebig, a quien se le ocurrió un sistema de extracto de carne que daba una ventaja económica, nutritiva y logística para alimentar a las ciudades del viejo continente en latas de poco volumen que se pudieran transportar fácilmente en buques que cruzaran el Atlántico.

En 1924, Liebig se transformó en el Frigorífico Anglo y llegó a elaborar 100 especialidades de conservas con más de 3500 trabajadores, según datos del Museo de la Revolución Industrial. Solo en 1943 la empresa envió 16 millones de latas de Corned Beef desde Fray Bentos para alimentar al bando Aliado en la Segunda Guerra Mundial y Fray Bentos llegó a ganarse el título de "la cocina del mundo".

Los enlatados de origen fraybentino se convirtieron en un elemento básico en los hogares británicos hasta su cierre en 1979. El fenómeno del Corned Beef atravesó todas las clases sociales en Inglaterra y llegó incluso a las mesas de la Familia Real. "Recuerdo comer Corned Beef hasta que me saliera por las orejas", dijo el –hasta ahora– príncipe Charles a los periodistas en 1999 cuando visitó Uruguay.

De hecho, quien fuera piloto de la familia real contó recientemente en un documental de Channel 5 que la propia reina y otros miembros de la Familia Real "devoraban con gusto" los pasteles enlatados de Fray Bentos en vuelos de larga distancia en los años 90. "¡Creo que es un cambio tan encantador para toda esa comida elegante que viene en primera clase!", consideró Graham Laurie.

ASHLEY NEUHOF / ROYAL WINDSOR / AFP

Reina Elisabeth II

Pero, a pesar de que la marca del alimento que comió la reina tenga el mismo nombre que la ciudad uruguaya, en realidad se elabora a 11 mil kilómetros, en un pequeño pueblo al norte de Escocia. Y no era Corned Beef, sino un pie o pastel, uno de los platos emblemáticos de la gastronomía tradicional británica. “La marca más conocida de pies enlatados de supermercados es Fray Bentos”, contó el chef británico Phillip Berzins en una nota de La Diaria. “Es que son muy baratos. Por ejemplo, en la cadena Tesco, una de las más extendidas en Inglaterra, un steak and kidney pie Fray Bentos cuesta una libra y media, o sea, unos 100 pesos uruguayos. Sin embargo, una pinta de cerveza cuesta cinco libras”.

De todas formas, la imagen de la reina de Inglaterra abriendo una lata con la inscripción Fray Bentos en pleno vuelo es suficiente para vincularla con el Río Negro y las tierras fraybentinas.

***

La última vez que la reina había tenido un encuentro con una delegación uruguaya no fue en un palacio ni en una residencia real, sino en un terreno en común: un estadio de fútbol. Más precisamente el Empire Stadium de Wembley el 11 de julio de 1966, cuando las selecciones de Uruguay e Inglaterra dieron el puntapié inicial de la Copa del Mundo.

En los días previos, el seleccionado uruguayo había sido caricaturizado por los tabloides ingleses como “carne de cañón” ante los locales y los periodistas deportivos lo daban por un partido ganado antes de tiempo.

El capitán Horacio Troche presenta el seleccionado celeste a la reina Isabel II el 11 de julio de 1966 en Wembley, en la apertura de la Copa del Mundo de Inglaterra. El resultado final fue Inglaterra 0-Uruguay 0.

Sería un partido excepcional. El primer encuentro del primer mundial que se organizara en el Reino Unido. Además, sería la primera vez en la historia del deporte que los partidos de la Copa del Mundo serían televisados en directo y a color. Hasta el presidente de la FIFA, Stanley Rous, era inglés.

Mientras las banderas de los 16 países seleccionados flameaban y la banda de la Brigada de Guardias marchaban, la reina de Inglaterra entró al campo de juego con un conjunto celeste y guantes blancos, con el duque de Edimburgo a su izquierda. Detrás de ellos el presidente de la Asociación de Fútbol Inglesa y el ministro de Deportes. Ella era la única mujer en el campo de juego.

"Le doy la bienvenida a todos nuestros visitantes. Estoy segura de que estaremos viendo buen fútbol. Es un gran placer para mí declarar abierto el octavo campeonato mundial de fútbol”, anunció la reina desde el estrado.

El escritor y periodista británico Roger Hutchinson reconstruyó los entretelones de aquel partido inaugural que enfrentó a la selección inglesa con los uruguayos en su libro 66: The Inside Story of England's 1966 World Cup Triumph. Cuenta que, minutos antes de que comenzara el partido, la moraca había recibido un ramo de flores diseño en rojo, blanco y azul.de las manos del capitán inglés Bobby Moore. "'Qué alegría. –el dijo Elisabeth II al recibirlo– Estos son los colores correctos. Espero que les traigan suerte'". Finalmente, no es ningún spoiler, la selección inglesa levantó la copa en su casa. Pero no corrió con la misma suerte ante Uruguay.

AFP

Reina Elisabeth II entregándole el trofeo a la selección inglesa

El seleccionado charrúa paró a Ladislao Mazurkieweicz, Horacio Troche, Luis Ubiña, Jorge Manicera, Omar Caetano, Julio César Cortés, Pedro Rocha, Néstor Gonçalves, Milton Viera, Héctor "Lito" Silva y Domingo Pérez para enfrentar a los ingleses en su propia cancha.

Los ingleses apostaban a Gordon Banks; George Cohen, Ray Wilson; Lobby Stiles, Jack Charlton, Bobby Moore, Alan Ball, Roger Hunt, John Connelly, Jimmy Greaves, Bobby Charlton.

Los equipos se formaron en filas para ser presentados ante la monarca. La dirección era clara: había que hacer una reverencia ante la reina y luego darle la mano al marido, el príncipe Philip, que iba a su lado. Cuando fue el turno de Ladislao Mazurkiewicz, el uruguayo le extiende la mano al marido de la reina Isabel y le dice: “Vos sí que estás pintado”.

"Clap-clap, clap-clap, clap-clap, ¡England!”, gritaban los 87.148 espectadores del Estado Wembley mientras la moneda de Istvan Zsolt giraba en el aire. Horacio Troche, capitán de la selección uruguaya, ganó la tirada. Pero el partido terminó en un empate sin goles.

– ¿Estás satisfecho con el resultado?, le preguntaron al entrenador uruguayo Ondino Viera

– Sí

– ¿Jugaron por el empate?

– No

Con el empate 0 a 0 bajo la atenta mirada de la Reina Isabel II desde el palco del mítico estadio, la Celeste volvía a poner en jaque el supuesto dominio británico. Fue la primera vez que Inglaterra no anotó un gol en un campeonato internacional en le estadio de Wembley desde 1938, y el único partido que no ganaron en esa copa del Mundo.

Julio César "Pocho" Cortés era uno de los uruguayos que hizo una reverencia ante la monarca, y el mediocampista que anotó el gol ante Francia. Casi treinta años después, y en diálogo con El Observador, recuerda aquel día y a la monarca con cariño. “Son recuerdos muy bonitos que quedan. Más cuando la gente que uno conoció no está presente, la recuerda con cariño y esplendor. Yo la mantengo en mi mente y dentro de mi corazón”.

Elisabeth II reinó durante más de siete décadas en las que, directa o indirectamente, se cruzó con este país ganadero y futbolero que rastrea en sus orígenes también la mediación británica. Una historia que terminó este jueves a sus 96 años.