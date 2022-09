Israel admite que existen “grandes probabilidades” de que uno de sus soldados matara a la corresponsal de Al Jazeera, la palestina Shireen Abu Akleh

El principal portavoz jurídico de las fuerzas militares israelíes tras reconocer que la muerte de Shiren Abu Aqla fuera “probablemente” víctima de balas de sus soldados descartó la posibilidad de que en su país se lleve a cabo una investigación en contra de los soldados involucrados.

De este modo, dieron por cerrado el caso. Ante eso, la familia de Abu Akleh dijo "no estar sorprendida" de que las fuerzas armadas israelíes estuvieran intentando "ocultar la verdad y evitar su responsabilidad” en la muerte de la periodista de la cadena de noticias con sede en Qatar.

Abu Akleh llegó al campo de refugiados de Jenin el 11 de mayo para cubrir una operación del ejército israelí, en la que hubo intercambio de disparos entre soldados israelíes y palestinos. Ella llevaba un casco y un chaleco antibalas marcado con la palabra "prensa", según destacan otros corresponsales de las agencias de noticias que cubrieron aquel hecho.

Distintas versiones

El recuento de los militares de cómo murió la periodista ha sido objeto de recriminaciones.

Testigos y agentes palestinos reportaron que la periodista había recibido un disparo por parte las fuerzas israelíes. Esa fue la conclusión que tanto una investigación ordenada por las Naciones Unidas así como otras diligencias hechas por investigaciones periodísticas apoyaron luego de revisar las pruebas.

En Estados Unidos, la muerte de Abu Akleh tuvo mucho impacto porque tenía nacionalidad palestina y también estadounidense.

Las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF) aseguraron que habían completado diferentes investigaciones. Un agente de alto rango de las IDF dijo que había "grandes probabilidades" de que hubiera recibido un disparo "de manera equivocada y, por supuesto, no fue identificada como periodista".

También afirmó que los investigadores habían hablado con el soldado involucrado: "Nos contó lo que hizo, y si lo hizo, lo hizo por error".

"Quiero enfatizar el ambiente de combate bajo el que se encontraban estos soldados. Estaban confinados en un vehículo protegido, con fuego viniendo de todas las direcciones", dijo el oficial.

Contradicciones

En los videos registrados en el momento de la muerte de Abu Akleh no pueden verse disparos de los palestinos, por lo cual el propio reconocimiento de la IDF deja muchas dudas acerca de por qué no se profundiza la investigación sobre el soldado que “podría haber” efectuado los disparos.

En diálogo con la BBC, el oficial de alto rango de las IDF –cuyo nombre la cadena británica mantiene en reserva– dijo que los soldados “estaban bajo fuego y que no podían ver lo que estaba sucediendo desde dentro de su jeep”, y agregó que “no podían ver a los periodistas que se habían reunido”.

La falta de una investigación criminal es un nuevo golpe a la familia de Abu Akleh, una periodista que a los 51 años gozaba de una gran reputación profesional.

"Es obvio para cualquier persona que los criminales de guerra israelíes no pueden investigar sus propios crímenes. Seguimos profundamente dolidos, frustrados y decepcionados", expresó la familia de la periodista a la BBC.

Grupos defensores de los derechos humanos, tanto en Israel como en los territorios palestinos, han criticado el mecanismo del IDF para hacer investigaciones internas, argumentando que “les otorga a los soldados inmunidad casi absoluta” en lo que se refiere a casos de daños a palestinos.

Los hechos de mayo

Las IDF habían estado intensificando sus redadas de búsqueda, arresto y demolición de casas en Cisjordania tras una ola de ataques por parte de palestinos y árabes israelíes en las calles de Israel, las cuales dejaron 18 muertos. Un soldado israelí murió de un disparo en Jenin, en mayo.

Oficiales israelíes, incluyendo al primer ministro de entonces, Naftalí Bennett, aseguraron en un principio que Abu Aqla probablemente había recibido un disparo por parte de palestinos armados.

A medida que crecía la presión para tener una investigación transparente, la IDF dijo luego que el fuego de los soldados israelíes era una de las dos posibilidades de la explicación de su muerte; la otra siendo fuego por parte de militantes palestinos.

La corresponsal Abu Akleh contaba con una experiencia de tres décadas cubriendo la región. Su muerte recibió atención global y se convirtió en un símbolo de los peligros que usualmente no son reportados a los que se enfrentan los civiles durante incursiones militares israelíes.

Este año, la familia de la periodista pidió que se asumiera la responsabilidad completa por el hecho, algo que incluía una investigación criminal. Su hermano, Tony, le dijo a la BBC en julio que había sido "un asesinato extrajudicial".

Al Jazeera, empleador de Abu Akleh, ha afirmado sistemáticamente que el Ejército de Israel es responsable de su muerte. Cuando el corresponsal de la CNN le dijo a este alto oficial que no encontraron militantes cerca de Abu Akleh cuando murió, el funcionario dijo: "Estimamos que había militantes en las inmediaciones de la señora Abu Abkleh. Tal vez no a un metro de ella, pero estaban en esa zona", pero no aportó pruebas para respaldar esa afirmación.

"El soldado lo lamenta, y yo lo siento. Esto no debía ocurrir y no debería ocurrir. No lo hizo a propósito", continuó, “sin nombrar al soldado”, destacó la cadena estadounidense.

Durante las horas que siguieron a su muerte, fuentes israelíes hicieron circular información sugiriendo que palestinos armados pudieron haberle disparado. Incluso difundieron un video de Jenin para afirmar esas versiones. Sin embargo, el video era de un lugar distinto al del asesinato.

Una investigación palestina que se basó en una autopsia y en la examinación de la bala reveló que "la única fuente de disparos fueron las fuerzas de ocupación [israelíes], con la intención de matar".

En Estados Unidos

También hubo llamados para que el gobierno estadounidense se involucrara. En mayo, decenas de legisladores firmaron una carta dirigida al FBI y al departamento de Estado exigiendo una investigación formal.

El departamento de Estado le pidió a los palestinos que entregaran la bala mortal. Eso ocurrió en julio, pero el gobierno estadounidense dijo que un análisis forense conducido por "investigadores independientes" no había podido alcanzar una conclusión definitiva de que ese era el proyectil fatal porque “la bala estaba en muy mal estado”.

El FBI describió su muerte como el resultado de "consecuencias trágicas durante una intervención militar liderada por las IDF", agregando que "no había razones para creer" que el disparo hubiera sido intencional.

La familia luego se reunió con el secretario de Estado, Antony Blinken, en Washington, pero dijo que el gobierno aún no había "respondido de manera relevante" a sus llamados de justicia.