Italia: los aliados de Draghi deciden no votar la moción de confianza en el Senado

Los partidos de la derecha, Forza Italia y la Liga, resultaron los primeros en desertar del apoyo a Mario Draghi. Ambas formaciones se negaron a votar la moción de confianza con la que el primer ministro había aceptado reconsiderar su renuncia, presentada el pasado jueves. A la negativa de esos partidos se sumó luego el Movimiento 5 Estrellas (M5S). Esta crisis sucede en un momento delicadísimo para Italia y para Europa. Draghi puso fin a los 17 meses de mandato.

Draghi fue al parlamento y cuando se enteró de que sus aliados lo abandonaban subió a su coche oficial, y se marchó. Su entorno anunció que no volvería al Palacio del Quirinal, sede de la presidencia de la República, hasta el jueves 21 por la mañana. Será entonces cuando presente su dimisión. El presidente Sergio Mattarella no tendrá más remedio que aceptarla esta vez y disolver las Cámaras.

Los interrogantes serán muchos: no se sabe si se mantendrán las reformas comenzadas Draghi y mantener la estabilidad del país hasta la próxima ley de presupuesto, prevista para finales de octubre. De lo contrario, convocará elecciones para la última semana de septiembre o la primera de octubre.

Draghi, decepcionado, cuando el peor escenario ya era casi inevitable, lo intentó por última vez. “Hoy tenía dos posibilidades. Confirmar mi dimisión y marcharme sin pasar por el voto de confianza. Pero el apoyo que he visto en el país no tiene precedentes y es imposible de ignorar. Eso me ha llevado a volver a proponer el pacto de coalición y someterlo a vuestro voto. Sois vosotros que decidís. Así que nada de petición de plenos poderes”, lanzó a quienes lo acusaban de organizar la sesión para arrogarse un poder que no le habían conferido las urnas según consigna El País de Madrid.

Ya era tarde. La Liga y Forza Italia, convencidas de que el escenario de unas elecciones anticipadas los favorecería, habían tomado ya la decisión. El barco se hundía. El M5S no quiso ser menos, y también rechazó dar su apoyo a Draghi. El expresidente del Banco Central Europeo pasaba así en solo seis días de renunciar a quedar en soledad y tener que irse.

Pero también cambiará el esquema de fuerzas. La Forza Italia de Silvio Berlusconi, uno de los promotores de la ruptura, también comenzó a sufrir rupturas internas. La mitad del partido, invocando la moderación y su pertenencia al Partido Popular Europeo, estaba disconforme con esta salida anticipada de Draghi. Hubo un intento de mediación con Berlusconi pero la parte de su partido que influye más en sus decisiones lo empujó a apoyar a las fuerzas de derecha y tirar abajo el Ejecutivo del que formaba parte.

La mañana del miércoles 20 había empezado mejor para Draghi. El clima era de optimismo antes de la comparecencia de Draghi a las 9.30. La prima de riesgo de Italia caía a primera hora de la mañana y la Bolsa no daba síntomas de preocupación. Draghi no podía ignorar la descomunal presión que había recibido para no dimitir.

Desde Bruselas a Washington, pasando por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, le solicitaron estos días que diera marcha atrás a la decisión de renunciar tomada el jueves. Y así fue. El expresidente del Banco Central Europeo, en un largo y denso discurso en el Senado, reseñó las obras de su Ejecutivo en los 17 meses, señaló la necesidad de reconstruir la unidad nacional para seguir adelante. Atribuyó su cambio de postura al enorme apoyo popular recibido en las últimas horas, pero lo condicionó también al de los partidos.

El primer ministro pidió completar el plan de recuperación pospandemia y las reformas que exige la Unión Europea para seguir inyectando los fondos acordados. También se refirió a los asuntos internacionales, especialmente al apoyo a Ucrania, basado en continuar enviando armas, medida que el Movimiento 5 Estrellas rechaza.