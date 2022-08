Italia: Matteo Salvini visitó el sur y cargó contra los migrantes de África

El líder ultraderechista italiano Matteo Salvini volvió a incendiar a Italia este jueves con una visita a Lampedusa, la isla emblema del drama de la migración en Europa, en el arranque de la campaña electoral.

"El que no tiene derecho, que no venga. El que tiene derecho que venga en avión, no en una barcaza arriesgando la vida", clamó Salvini ante la prensa tras visitar el centro de alojamiento para migrantes de la isla, señala un cable de la agencia AFP.

"Lampedusa es la puerta de entrada a Europa, no puede ser un campo para refugiados", subrayó tras recorrer la isla, famosa por sus playas de aguas turquesas.

Hace cuatro años, Salvini conquistó el voto de muchos italianos y multiplicó su caudal electoral (17,3%) presentándose como el hombre fuerte y abanderado de la lucha contra la migración.

"Detener los desembarcos. Si ustedes confían en nosotros, volveremos a proteger nuestras fronteras", tuiteó este jueves Salvini poco antes de aterrizar en Lampedusa, donde fue recibido con gritos y abucheos.

De cara a las elecciones del 25 de septiembre, Salvini volvió a arremeter contra la migración y los migrantes, temas centrales de su estrategia política.

Su regreso a la pequeña isla del Mediterráneo coincide con la oleada de llegadas en barcazas sobrecargadas de cientos de migrantes, la mayoría provenientes de África.

Lampedusa es el lugar más al sur de Italia, punto de contacto entre África y Europa, a solo unos 100 kilómetros de la costa de Túnez.

Como suele ocurrir durante los meses cálidos en Europa, cuando las condiciones del mar son mejores, Lampedusa se desborda. En estos últimos días, más de 1.500 personas han desembarcado, superando de tres veces su capacidad de los centros de acogida.

Decenas de migrantes fueron evacuados este jueves a otros lugares de la península, constataron los periodistas de la AFP en la isla.

La Lega, el partido de Salvini, se presenta a las elecciones aliada con los conservadores de Forza Italia del primer ministro Silvio Berlusconi y con la también derechista Fratelli d'Italia (Hermanos de Italia), fuertes en Roma, de Giorgia Meloni, quien podría encabezar esa coalición y, de ganar, convertirse en primera ministra.

Esta coalición de derecha espera así aglutinar a todos aquellos, desde campesinos hasta empresarios, que se sienten víctimas de lo que consideran la plaga de la migración.

Puertos cerrados y bloqueo naval

Salvini, siendo ministro del Interior, en 2019 aplicó la política de "puertos cerrados" contra la migración. Impidió que varios barcos humanitarios que transportaban migrantes desembarcaran en Italia obligándolos a vivir en condiciones muy difíciles. Una decisión que le costó varios juicios en los tribunales de Sicilia por secuestro y abuso de poder.

"He sido el único ministro que ha sido capaz de bloquear los desembarcos", dice Salvini en Facebook.

Sin embargo, el fenómeno ha dejado de ser una prioridad para los italianos, según las últimas encuestas ya que están más preocupados por el aumento de la inflación, el alto costo de la energía y el empobrecimiento en general de la sociedad tras la pandemia.

Salvini está perdiendo puntos en las encuestas de opinión y la Lega fue superada desde hace meses en todos los sondeos por el partido de Meloni, quien aprueba también el "bloqueo naval" de los migrantes en el Mediterráneo.

Paralelamente tres organizaciones humanitarias que rescatan migrantes en el Mediterráneo solicitaron el miércoles a la Unión Europea (UE) que reanude las operaciones de búsqueda y rescate ante el temor de que aumenten las muertes.

El Mediterráneo central es la ruta migratoria más peligrosa del mundo, donde han muerto o desaparecido desde 2014 casi 20.000 personas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).