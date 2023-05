Jaime Roos: "argentinos y uruguayos pertenecemos a una misma región que se llama Río de la Plata, que para mí funciona como si fuera un país"

Hace ocho años que Jaime Roos no se presenta en Argentina y volveráa hacerlo el próximo 10 de junio en el estadio Luna Park. En una extensa entrevista con el medio argentino Infobae,el artista uruguayo se explayó sobre sus canciones más reconocidas, habló de fútbol y también de la relación de vecindad que existe entre uruguayos y argentinos y cómo la vive cada país.

Consultado acerca de las diferencias entre Argentina y Uruguay en términos de calidad de vida,situación económica y demás el cantautor aseguró: "El Río de la Plata es una sola región. Una sola zona dividida en dos países. Pero que a nivel cultural, a nivel sensible, incluso a nivel de su relación histórica, somos de la familia. No nos pasa esto a los uruguayos con Brasil, a Argentina no le pasa con Chile (hablando de países limítrofes). Entonces, bueno, debo decirte que… Si bien no empleo la palabra país, argentinos y uruguayos pertenecemos a una misma región que se llama Río de la Plata, que para mí funciona como si fuera un país. Sin ir más lejos mi mujer es argentina y no tengo que explicarle nada. En Uruguay se mueve como si se moviera en territorio argentino. Yo cuando voy a Argentina me muevo como si estuviera en territorio uruguayo. Mucho de esto lo aprendí cuando me fui a mediados de los 70 a vivir a París y me di cuenta que el 80% de mis amigos eran argentinos. Porque no había nada que explicar".

Más adelante el periodista Guillermo Pintos lo consultó acerca de por qué considera que hay una cierta idealización de la vida en Uruguay.

"Esto que me estás preguntando a mí, es algo que se tienen que preguntar ustedes mismos (risas)", contestó Roos. "Pero si sé, me doy cuenta, que hay en este momento una idealización de nuestro país por parte de los argentinos que están, como es sabido, en un momento de crisis. Lo que te quiero decir es… Nosotros tenemos problemas muy serios también. Lo que pasa es que en este momento histórico, los problemas de ustedes son más grandes que los nuestros (en términos generales, me refiero). Entonces, sos vos quien tiene que decirme por qué nos ven así", concluyó.

Argentina: su candidato para ganar el mundial

Como buen intercambio entre un argentino y un uruguayo la conversación de Roos con el periodista argentino arrancó con fútbol. El puntapié fue el triunfo de la selección argentina en Qatar 2022. “Debo decirte que eran el mejor equipo del mundo, aunque han tenido equipos en los papeles mucho mejores que estos”,subrayó el autor de Brindis por Pierrot. “Cuando le ganaron a Brasil en la Copa América. Dije “vi al mejor equipo de fútbol”. Digamos, el equipo que yo creí que jugaba mejor al fútbol en ese momento a nivel mundial. O sea, Argentina era mi candidato futbolístico para el mundial”, sentenció.