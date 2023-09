Jayson Granger confesó de qué equipo es hincha y contó por qué usará la 11 en Peñarol

Jayson Granger fue presentado este martes como nuevo jugador de Peñarol en lo que es la contratación más resonante de la próxima Liga Uruguaya de Básquetbol que comenzará a fines de octubre.

"Soy consciente de la responsabilidad que lleva vestir esta camiseta: vengo con la mentalidad de ganar todos los partidos, los clásicos, la Liga y la Liga Sudamericana para poner a Peñarol arriba en todo", dijo Granger en conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Palacio Peñarol.

"Tuve una charla sola con Pablo López, trabajamos solo una vez juntos cuando éramos más jóvenes, la mentalidad que tiene de poner a Peñarol bien arriba me convenció. Necesitaba una mentalidad ganadora y Pablo es uno de los entrenadores con más conocimiento del básquetbol uruguayo, su filosofía y su metodología de trabajo también me convencieron", expresó el base.

Foto: Leonardo Carreño.

Pablo López, DT de Peñarol

Consultado sobre cuánto pesaron los colores de Peñarol para tomar su decisión, Granger respondió: "Si te soy sincero, nunca fui de Peñarol ni de Nacional, siempre fui de Defensor, pero no es algo que me pasó por la cabeza, a mí me gusta mucho el básquetbol y el interés de Evaristo (González) que levantó el teléfono y me dijo 'te quiero acá' me ganó muchos puntos. Peñarol es un grande de América, pero la gran parte de mi vida la pasé en Europa, pero la mayoría de mis amigos son de Peñarol y yo quería estar cerca de mi familia y de mis amigos".

Además de González estuvo presente el vicepresidente de Peñarol Eduardo Zaindesztat.

"Jugué 65 partidos en España la última temporada, no me perdí ninguno, vengo muy bien físicamente", expresó Granger que en Uruguay hizo formativas en Cordón y que luego realizó su carrera profesional en Estudiantes de Madrid y Málaga en España, Anadolu Efes en Turquía, Baskonia en España, ALBA Berlín en Alemania, nuevamente Baskonia y Reyer Venezia Mestre de Italia. Además, en 2013 hizo un Campus de verano en la NBA jugando por Orlando Magic.

EFE/ Miguel Ángel Polo

Jayson Granger con Baskonia donde tuvo dos pasajes

Peñarol, sede y candidato en la Liga Sudamericana

En las últimas horas, Peñarol fue elegido como sede para organizar uno de los grupos de la Liga Sudamericana de Básquetbol, en concreto el grupo B.

Ahí jugará entre el 16 y 18 de octubre contra Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia de Argentina, Club Deportivo Los Leones de Chile y Club Leones de Potosí de Bolivia.

La ausencia de equipos brasileños y venezolanos en esta temporada hace que Peñarol, por el plantel que armó, sea uno de los candidatos junto a los argentinos.

El resto del plantel de Peñarol lo compondrán Emiliano Serres, Joaquín Osimani e Ignacio Xavier (nuevos) y Juan Salvador Te Anotta como fichas nacional, y Shaquille Johnson, Eric Griffin y Malik Dime como innominados. Shaquille, ex Urunday Universitario y que viene de ser el mejor extranjero en Brasil, se sumará con el torneo empezado y su reemplazo temporal será Isaac Sosa.

Camilo Dos Santos

Shaquille Johnson en Urunday Universitario

El grupo A jugarán en la ciudad de Oberá de Misiones, Argentina, del 13 al 15 de octubre, el local Oberá Tenis Club, Malvín, Deportivo San José de Paraguay e Instituto de Córdoba.

El grupo C, con sede en Barranquilla, se realizará del 21 al 23 de octubre, tendrá como equipo de casa a Titanes de Barranquilla, el campeón de la Liga de Ecuador, Biguá y Caribbean Storm Island.

¿Cuándo debutará Granger con Peñarol?

Granger hará su estreno con Peñarol el 16 de octubre de este año, jugando por la Liga Sudamericana contra Leones de Potosí.

Peñarol será local en el Palacio Peñarol donde el lunes comenzó a nivelarse el piso para la colocación de un piso flotante italiano que costó US$ 110 mil.

Además, se realizan obras de pintura y refacciones por un total de US$ 250 mil.

@BasketCAPuy

"Es muy lindo saber que podemos ser sede de Liga Sudamericana, es una motivación extra, es otra competición para un título más y una oportunidad de poner a Peñarol bien arriba", indicó Granger.

Peñarol también sería sede del Final 6 si logra superar un grupo en los papeles accesibles donde los dos primeros siguen de largo.

"Hay plantel para competir y tenemos que hacer un esfuerzo para hacerlo bien", agregó.

"Jugué toda la vida de base pero los últimos años de Europa me tuve que adaptar a otros roles como jugar de escolta y mostrar una faceta más anotadora que de conductor. En el medio de Uruguay me voy a acoplar a lo que el entrenador me pida", dijo el base.

"Mi viejo siempre me dijo que tomara las mejores decisiones para mí y para mi familia. Nunca me dijo que porque él jugó en Nacional yo juegue en Nacional y eso lo aprecio mucho", puntualizó.

"Va a ser un proceso más corto que largo adaptarme al básquetbol uruguayo, acá puede ser un poco más anárquico, pero llevo entrenando mucho este verano y estoy preparado para afrontar este récord. No ganar sería un fracaso por el esfuerzo que se hizo con mi contratación y la de los extranjeros", afirmó.

Granger utilizará la número 11 en Peñarol

Granger fue presentado con la camiseta número 11 en Peñarol.

Leonardo Carreño Granger con la 11 en la selección

"Es la camiseta que usé en todos mis equipos, salvo en Baskonia donde usé la 15 porque la 11 estaba ocupada. Es el número que usó mi padre y también mi hermano cuando jugó al básquetbol", concluyó diciendo Granger.