¿Joan Manuel Serrat hubiese cantado en Qatar 2022? Esto respondió a El Observador

El cantante español Joan Manuel Serrat fue distinguido por la Fundación Mario Benedetti este lunes en Montevideo.

En diálogo con El Observador fue consultado sobre qué hubiese hecho si lo hubiesen invitado a cantar a la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022, que algunos artistas rechazaron de plano por la política de derechos humanos que aplica el país árabe.

"No tengo ninguna necesidad. Si mis hijos lo necesitaran para comer, hubiera hecho lo mismo que han hecho los obreros de Bangladesh y los obreros de Pakistán, pero como mis hijos no necesitan estas cosas puedo permitirme no hacerlo", comentó, y aludió a las personas fallecidas por trabajar en malas condiciones en la construcción de estadios de la Copa del Mundo que han denunciado organizaciones sociales.

El español aseguró que mirará algunos partidos del torneo. "Yo no odio el fútbol, me sigue gustando, pero no olvidaré cómo se llegó a esto", señaló.

Dijo que no se olvidará de todas las personas que "se han llevado la plata, empezando por federaciones y dirigentes".