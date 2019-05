Giménez contó a Referí por qué lloró durante el partido con Francia en el Mundial

José María Giménez dijo este viernes durante la conferencia de prensa que brindó en el Complejo de la AUF que lloró durante el partido contra Francia por cuartos de final del Mundial de Rusia porque sintió que se le escapaba una ilusión. Consultado por Referí, expresó: "Me puse a llorar porque sentía que se nos escapaba una ilusión de muchos años, todo lo que pasamos para llegar, lo duro que fue, lo que es la Eliminatoria y en ese momento se cortaba esa ilusión. Se nos escapó, no me pude contener, capaz que podía haberlo hecho en el vestuario, pero soy así, tengo sentimiento y no tengo por qué ocultarlo. En el vestuario todos estaban tristes".

Sobre los objetivos de Uruguay en la Copa América de Brasil, detalló: "Procuramos llegar de la mejor manera posible, enfocarnos más en el grupo, tenemos la experiencia de la Copa América Centenario y no queremos que suceda lo mismo, el primer partido es clave y hay que jugarlo como si fuera una final, y luego pasar el grupo".

Uruguay entrenó este viernes de mañana con 20 jugadores y el lunes se completará el plantel que disputará el torneo continental a partir del 16 de junio.

Giménez, que con sus 24 años es uno de los futbolistas más experimentados del plantel, indicó: "No me siento ni referente, ni nada, sigo creciendo y aprendiendo al lado de los compañeros. Uno siempre trata de aprender de todos, no es solo con los más grandes. Si los jóvenes me preguntan algo les doy mi opinión, pero un consejo teniendo jugadores de tanto prestigio al lado sería una falta de respeto".

También habló sobre la salida de Diego Godín del Atlético de Madrid: "Diego es una leyenda en el club, jamás me imaginé que la gente se iba a poner como se puso, la tristeza fue tan emocionante que es difícil de describirlo, verlos cómo sufrían por la ida de Diego, la hinchada, la gente del club y eso demuestra lo que fue él para el club y los compañeros. Yo también me puse triste, jamás me imaginé que se pudiera ir. Hace seis años que estoy en Atlético y si no aprendés algo es preocupante. Aprender al lado de Godín fue muy importante para mi crecimiento y mucho de lo que hoy puedo llegar a ser es gracias a él".

Esta fue la charla de Giménez con los periodistas en el Complejo de la AUF.