Josema Giménez volvió a jugar y Valverde fue titular por Copa del Rey

Atlético de Madrid se jugará el pase a cuartos de final de la Copa del Rey como local la próxima semana tras empatar 1-1 este miércoles con Girona.

El partido marcó el retorno a las canchas del uruguayo José María Giménez quien no veía acción desde el 8 de diciembre cuando entró a los 36' por Lucas Hernández ante Alavés por la Liga de España.

Posteriormente se lesionó en un entrenamiento previo al partido con Brujas por Liga de Campeones quedando afuera de la convocatoria. El domingo estuvo en el banco ante Sevilla por la Liga y este miércoles fue titular junto a Diego Godín, quien terminó amonestado.

"Pasé por un momento bastante feo en lo personal porque hacía todo para estar de la mejor manera posible y quería salir adelante. Me gusta que se me ponga difícil porque me motivo para seguir creciendo y estoy muy contento con el partido porque acabé de la mejor manera y ahora tengo que seguir preparándome", declaró tras el partido Josema a la web oficial del colchonero.

En Girona, no fue de la partida Cristhian Stuani quien tuvo jornada de descanso en la rotación del equipo.

"Cada equipo tiene un 50% de posibilidades" para la vuelta, reconoció tras el partido el técnico de Atlético, Diego Simeone.

El equipo rojiblanco se adelantó con un disparo de Antoine Griezmann que dio en el palo y rebotó en la espalda del golero Gorka Iraizoz (9), pero cerca del descanso el hondureño Anthony "Choco" Lozano igualó con un disparo cruzado (34').

En otro de los partidos del día, Villarreal remontó para empatar 2-2 con Espanyol y dejar todo abierto para la vuelta, mientras Getafe encara el próximo partido en ventaja tras ganar 1-0 a Valladolid en el descuento.

En Getafe fueron titulares Damián Suárez y Sebastián Cristóforo mientras que estuvieron afuera de la convocatoria Mauro Arambarri y Leandro Cabrera.

El jueves, Barcelona visitará a Levante y Athletic Bilbao se medirá con Sevilla, mientras Betis recibirá a Real Sociedad.

Real Madrid, por su parte, goleó 3-0 a Leganés en el Bernabéu y encarriló la serie. Federico Valverde fue titular y terminó amonestado. Fue su segunda amarilla, tras la vista ante CSKA de Moscú por Champions cuando el Real perdió 3-0 de local.

El 6 de diciembre, contra Melilla también por Copa del Rey, había sido titular por primera vez. Ya acumula 10 partidos en los merengues: cuatro por Liga (77 minutos), tres por Copa (224 minutos) y tres por Liga de Campeones (136 minutos).