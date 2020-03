Katy Perry y Orlando Bloom esperan su primer hijo y posponen boda por coronavirus

Katy Perry y Orlando Bloom esperan su primer hijo juntos. Así lo anunció la estrella pop en su cuenta de Instagram: “Hay muchas cosas que suceden este verano. No solo daré a luz, literalmente. Estoy emocionada, estamos emocionados y felices. Es probablemente el secreto más largo que he tenido que guardar”. La noticia salió a la luz junto con el lanzamiento del videoclip de su nuevo tema Never Worn White donde se la ve con una panza pronunciada.

Después de dos años de relación, una ruptura ruidosa después y la posterior reconciliación en 2018, la novela Bloom-Perry vive uno de los mojones más significativos con lo que será la llegada del primer hijo de la cantante de 35 años y el segundo del actor de 43–que ya tiene un niño de 9 años con la modelo Miranda Kerr–.

El romance se iba a sellar además con el casamiento, que estaba programado para este verano en Japón. Pero a causa del coronavirus decidieron posponerlo.

El bebé que espera la intérprete de hits como Firework y Last Friday night nacerá en el próximo verano del hemisferio norte. Y fue ella misma quien hizo gala de la novedad en sus redes cuando al compartir su nueva canción, cuya letra hace bastante referencia a su vida amorosa, dijo durante una transmisión en vivo que estaba embarazada y bromeó con que ya no tendrá que tapar su panza con bolsos.

En Never Worn White Perry canta: "Hiciste la pregunta, dije que sí, pero tengo miedo”, en una clara alusión a la propuesta de boda de su pareja.

A los segundos de compartir la noticia, las redes explotaron con mensajes de felicitaciones y aliento para la pareja.