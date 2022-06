Abuela streamer uruguaya juega al Minecraft y crea una comunidad de nietos en Twitch

Por Abril Mussini - Especial para Cromo

Los abuelos son especiales en la vida de un nieto. Quien aún lo tiene consigo se considera afortunado, quién no tiene la misma suerte los anhela. Y una forma de encontrarla es en Twitch.

Fanny Buelmo es el nombre de la abuela gamer uruguaya de 62 años, mejor conocida en las plataformas de streaming como “Aqu_madre”, ha adoptado a todos los nietos que han recurrido a ella.

Surgió gracias a su hijo Santiago, conocido como “Aqu” en stream. Fue un apodo que surgió de su madre. “Aqu es de acuariano, porque yo siempre lo peleaba a él cuando se enojaba conmigo y le decía que él era así porque era acuariano, por las cualidades del signo”, contó ella.

Diego Battiste

Fanny abrazada a su hijo Santiago, quién la impulso a jugar Minecraft

Fanny aparecía detrás en los streams que hacía Aqu jugando a uno de los videojuegos de estrategia más populares League of Legends (LoL). Allí empezó a tener una “pseudo relevancia”, según describe él, y comenzaron a preguntarle cuándo su mamá haría streams.

Pusieron una meta: si el nuevo servidor llegaba a los 50 seguidores, su mamá comenzaría a transmitir por su cuenta. En pocos días, ya la habían superado. Así, su hijo le compró una computadora y el 1° de agosto de 2021 se encendió la cámara y Aqu_madre jugó su primera partida de Minecraft en directo.

En poco tiempo Fanny superó a su hijo en cantidad de seguidores. Hoy tiene 18.600 seguidores en Twitch, más de 3 mil en Trovo (otra plataforma de streaming) y 15.900 en Tik tok.

“Aprendí sobre la marcha”

Fanny, jubilada, narra que no sabía absolutamente nada de computación y con su hijo de 27 años aprendió muy poco, debido a que el estudio y el trabajo le dificultó enseñarle. “Pero los mismos chicos que jugaban y entraban en el chat me iban enseñando. Me enseñaban cosas buenas y cosas malas. Un día me acuerdo que me dijeron: ‘Abu pruebe poner Alt+F4 y va a ver lo que pasa’ Se pueden imaginar que se me cortó el directo, porque es para apagar y yo no sabía. Ahí fue la primera vez que se baneó a una persona”, contó, mostrando que ya adquirió la jerga manejada en el mundo de los streamers.

“Lo mismo me pasó cuando aprendí a jugar Rust, aprendí sobre la marcha”, aclaró

Diego Battiste Aqu_madre en el directo del 6 de junio, 2022

Si bien ha probado otros juegos como Rust, LoL u otros, la abuela gamer prefiere Minecraft: “Al principio me chocaban los cuadraditos, pero después me acostumbré”, dijo. Este juego en particular le resultó muy creativo, aparte de entretenido”.

En los primeros directos se veía tímida y nerviosa. “Te meten en un mundo que no conocés. A su vez de que todo es nuevo, sentís la responsabilidad de expresarte a la otra persona”, relató.

De a poco fue tomando confianza y adquiriendo conocimiento sobre el juego. Y la cátedra de sus espectadores fue creciendo a lo largo de los directos. “Los chicos me enseñaron a hacer hasta las casitas de dos pisos de los aldeanos, que son divinas, todas de madera. Hicimos toda una villa grandota para los aldeanos, que los teníamos viviendo como reyes. Y así fui entrando en el tema y aprendiendo a jugar eso”, contó la abuela.

Quiere crear una comunidad de valores y de diversión

“Stremear” no es solo jugar y hacer directos. Hay un fin más profundo para ella. Uno es crear una comunidad sana y con valores.

Y eso viene desde antes de que el canal existiera. Cuando lo estaban creando, su hijo le preguntó cuáles eran las reglas que lo iban a regir y que debían todos aceptar antes de verla. Ella fue concreta: quería un ambiente pacífico, que no hubiera bullying y que no tuviera violencia.

“No se puede decir malas palabras, no se puede ser agresivo ni insultar. Tampoco se puede hacer PVP si no está autorizado”, explicó. ¿Qué es? Es una modalidad de juego dentro de Minecraft que significa Player versus Player donde se intenta matar a los contrincantes.

No está muy de acuerdo con esa modalidad de juego. “Yo pienso en la persona, si bien es un juego y es algo virtual, pienso que si una persona viene a matarme a mí, a Aqu_madre, no puedo levantar la espada, yo soy la abuela y no puedo matar al jugador”, explicó.

Sin embargo, construyó con sus espectadores dentro del juego un “coliseo”, como en la antigua Roma, en el que una vez por semana sí está disponible esta modalidad. “Se anuncia que de tal hora a tal hora se puede ir a hacer PVP, y ahí voy yo también. Me matan enseguida, pero no importa: ese día se puede matar a Aqu_madre. Otro día es baneado”, explicó.

A la abuela gamer le preocupa el bullying. Considera que los niños se quejan todo el tiempo de esto y que en muchas ocasiones no son escuchados. “Mi idea es fomentar que los chicos, si no han podido ser educados con muchos valores, que los logren tener o que los logren fomentar y a su vez que se respeten entre ellos, que vivan como en comunidad”, explicó Aqumadre.

La ciudad que construyó en el juego fue y es un trabajo en equipo para la cual todos aportan. “Es un mundo ideal, que yo pienso que es lo que buscan los niños también”, explicó.

Miles de nietos de todo el mundo

Fanny no tiene nietos de sangre, pero a través de sus transmisiones tuvo muchos más de los que nunca imaginó. “Nietos de sangre no tengo, por eso es que tengo un lazo tremendo con los chicos, que cuando no hago directo los extraño”, expresó.

Para ella que la traten de abuela la llena de amor y positivismo. “Me encanta interactuar con ellos. Sinceramente me llena el corazón”, dijo.

Recibe historias de todo tipo en su comunidad, al que describió como “internacional”. Hay de Perú, Chile, Ecuador, San Salvador, Canadá, Honduras, México, Argentina y, por supuesto, de Uruguay. “Hay un chino que está aprendiendo a hablar español. Eso también me enriquece a mí”, agregó.

Ante tantas diferencias culturales entre los países, hay veces que le advierten cuando usa palabras que ciertas palabras son despectivas en sus países o significan insultos.

Muchos de quienes entran a sus vivos le han contado que han perdido a sus abuelas y abuelos, otros que tienen a sus abuelos pero no reciben afecto de ellos. Y sienten que sí encuentran ese cariño en su canal. Por eso suelen enviarle mensajes como “Te amo, abuelita”, y preguntas del estilo: “¿Te puedo decir abuela?” o “¿me adoptas?”.

Tiene un mensaje para todos: “Yo los adopto a todos, tengo un montón de nietos, espero nunca salga el día del nieto porque no me va a alcanzar para los regalos de todos”, bromeó.

Jugar y contar sus experiencias

Cuando cuenta anécdotas de lo que le ha sucedido en la vida, las respuestas son positivas. “Hay veces que corto y me pongo a hacer otra cosa, dejé de contarles y me empiezan a preguntar en el chat ‘¡abuela, abuela, abuela! siga contando’, narró.

Su canal tiene música. Suele ponerles meditación y muchos le han contado que la escuchan de fondo mientras hacen sus tareas.

Para ella ser streamer no es solo una forma de expresar lo que siente, sino también una forma de comunicación con los niños y los adolescentes. “El deseo de ellos es estar conmigo, nada más”, dijo.

Su vida antes de Twitch

Cuando era niña, vivió dos años en una chacra en el campo, debido a que su padre trabajaba como medianero. En aquel campo había frutales, caballos, cerdos y una sola vaca.

Aquella vaca fue muy especial para ella. “Le puse Florinda, por el cuentito de Florinda y Ferdinando, la vaquita y el toro que se enamoran. Todo tiene relación a cuentos de mi infancia por lo general”, contó en un directo. Tanta adoración tiene por este animal que la foto de perfil en sus plataformas es este mamífero, así como el nombre de la ciudad que creó en Minecraft llamada Villa Vaca.

Además tiene tapizado de vaca en el cuarto donde hace sus transmisiones, peluches de vaca y tejió un par ella misma. Cuando otro streamer la raidea, hace el sonido de un mugido con uno de estos peluches.

Diego Battiste

El cuarto desde donde transmite rodeado de vacas de peluche.

Proviene de una familia de seis hermanas mujeres, “que no llegó a la séptima por esos famosos cuentos del lobizón, que si son siete varones o siete mujeres puede ser lobizón… creencias de antes”, contó. Pero su padre siempre quiso un hijo varón, ella sabiendo eso intentaba ayudarlo en todo, de allí que aprendiera diferentes tareas del campo que se convertirían en las anécdotas que cuenta en sus directos.

“Siempre fui luchadora y siempre fui pobre”, declaró. Trabajó desde muy pequeña cuidando niños. “Por eso también esa relación con los niños es importante para mí”, dijo.

También trabajó en varias fábricas (una de ellas era una de juguetes), y durante 40 años se desempeñó como jefa de departamento en una empresa pública, cargo del que se jubiló.

Abril Mussini

El par de vaquitas tejidas por Aqu_madre

“Luché mucho para llegar a un lugar al que al menos tuviera un sueldo que fuera decente”, explicó. Si bien tuvo la oportunidad de ascender y tener un mejor sueldo, prefirió continuar en su cargo y poder dedicarse a sus hijos: “me sentía una mujer superada o llena si podía estar más tiempo con mis hijos”, en lugar de llevarlos a guarderías o colegios por más tiempo.

Luego de jubilarse, disfrutó de no madrugar y desquitar las responsabilidades. “Lo primero que disfruté fue la vida sin horarios, guardé todos los relojes y dije acá se acabó la esclavitud”, contó. Más adelante descubrió en el stream un nuevo pasatiempo.

Diego Battiste

Fanny junto a su hijo Santiago jugando al Minecraft.

Actualmente hace stream todos los días a partir de las 15:30 (hora de Uruguay). Su marido, sus hijos, excompañeros de trabajo con los que sigue en relación y amigos la apoyan y respaldan en su decisión.

No todo es color de rosa

Abril Mussini

Ama las rosas tanto como las vacas, así comienzan todos sus streams

Si bien las redes pueden ser una forma de vincularse y comunicarse, también dan lugar a hate y mensajes de odio. Todo el que se expone a las redes está expuesto al hate.

“He tenido algunos mensajes negativos, por ejemplo uno decía por qué no voy a lavar los platos en vez de estar jugando jueguitos a mi edad”, contó Aqu_madre. Según Fanny, como tiene varios moderadores y administradores que regulan los mensajes que llegan al chat, son muy pocos los que la agreden.

Para ella son personas que buscan llamar la atención que no tienen en otros ámbitos. “Al principio había cosas que me dolían, por ejemplo un día un chico me puso ‘te voy a donar bits para el cloroformo y el cajón’. Sinceramente me dio risa y le dije: ‘No te molestes, no gastes tu dinero, yo ya tengo todo pago. Para cuando iban a banearlo, ya se había ido”, relató.

Más allá de esto, para ella el stream es algo muy importante. Y para los streamers en general, el hacer directos “es como un desestres, como un alimentar su ser”, según Aqu_madre.

El mensaje de Dross

Aqu_madre tuvo un vínculo con el youtuber y streamer Dross, un venezolano nacionalizado argentino que tiene más de 500 mil seguidores en Twitch. Un día “la raideó”. Significa que un streamer al terminar su directo puede enviar a todos sus espectadores a otro canal. Suelen hacerlo los grandes streamers con los que tienen pocos seguidores.

“Yo a él no lo había visto nunca. Me emocionó sinceramente las palabras de él cuando me vio”, contó la abuela y es lo que se observa en el clip que compartió en TikTok.

Dross advirtió en el chat del canal de Fanny: “Cuidado con la abuelita, el que le diga algo que no corresponda lo baneo yo de mi plataforma”. Todos los que ingresaron se comportaron “correctamente”, dijo la abuela.

Su hijo Aqu, uno de los seis moderadores del servidor, dijo que fue una “locura” ese vivo. La cantidad de gente a la que estaban acostumbrados a tener en el servidor se multiplicó diez veces más.

“Según con quién sea, los chicos hablan mal con las personas que se los permiten y son educados con las personas que les exigen que sean educados”, concluyó.