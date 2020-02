La asunción presidencial del 1° de marzo

Se aproxima la asunción presidencial. Es evidente que faltan algunos meses para celebrar el 18 de julio o el 25 de agosto, nuestras grandes fiestas patrias. Sin embargo, los orientales todos nos hemos constituido en testigos de un próximo hecho histórico. El 1° de marzo jurará el nuevo presidente de la República Oriental del Uruguay. Me adelanto porque bien sé que no es tarea sencilla la aplicación de nuestras normas protocolares. El principio de la igualdad jurídica de los Estados proclamada en el Congreso de Viena de 1815 será respetado. Sé bien como persona dedicada al protocolo que la igualdad consiste en dar a cada uno lo suyo, que no es igual a dar a todos lo mismo.

Para la ceremonia del juramento, Uruguay posee normas protocolares. Por eso se ha solicitado el traje oscuro para los caballeros y vestimenta formal para las señoras. ¿Cuál sería la vestimenta formal? Me parece que el sentido común permitirá a la nueva vicepresidenta de la República y a la esposa del nuevo presidente, vestir con elegancia diurna. La ”vestimenta formal” fue para las damas la ropa de color negro. Dos señoras vestidas de negro estarían elegantísimas en julio o en agosto. Pero el protocolo está para ser cumplido con sentido común. En pleno verano el negro no colabora con el calor.

Se ha previsto la participación de gauchos con sus vestimentas. Será un día de gran fiesta y hasta a una “cachila” que perteneció al bisabuelo del presidente, se unirá a la celebración para transportar brevemente a nuestra señora vicepresidenta y al señor presidente. Por otra parte, tenemos la colocación de la banda presidencial. Es la adhesión más firme que hace un ser humano elegido para regir a nuestra República. Como curiosidad, deseo recordar que en algunas ceremonias de matrimonio, el cónyuge dice a su futura esposa; “Recibe este anillo que yo te impongo”. A veces para suavizarla, se expresa: “Recibe este anillo que yo te entrego...”. Los italianos usan unas palabras que lo dicen todo: accanto cuore. Son las obligaciones gustosas que madres y padres asumen en la intimidad de sus corazones.

Desde el 1° de marzo, Uruguay tendrá Presidente elegido por voto universal. Cuánto lamento la ausencia de mi abuela materna y la de una de sus cuñadas. En una de estas notas hablé de ellas, buenas ciudadanas orientales. Como seguían los informativos radiofónicos sin teléfonos celulares, el mejor sistema era la información instantánea con visita rápida. Ahora han pasado los años y en la vida eterna reirán al recordar las amables tertulias políticas mañaneras.

El 1° de marzo de 1830 tuvimos presidente constitucional. Se estableció una norma protocolar. Recibiría el tratamiento de “Señor Presidente de la República”. En la por entonces denominada “zona subtropical” había nacido la República Oriental del Uruguay. Meses después tendría su Constitución.

Ahora aguardamos con verdadera ansiedad la llegada del 1º de marzo. Respeto la sabiduría jurídica y la de las personas mayores. Se ha esperado y se aguardará hasta el 1º de marzo porque así lo pide nuestra Constitución Nacional.