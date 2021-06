La bronca de Zidane con un periodista: “Tu trabajo es una vergüenza”

El exentrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, se molestó con un periodista que le preguntó por su salida de los merengues al ser interceptado este domingo en las inmediaciones del estadio de Vallecas.

El francés había ido a ver el partido por el ascenso entre Rayo Vallecano y Girona de Cristhian Stuani (juego de ida con victoria visitante por 2-1), donde en el conjunto local ataja Luca, uno de los hijos de Zizou.

Al llegar, junto a su señora, Zidane fue abordado por un periodista que le preguntó sobre su salida de los merengues.

“¿Salió mal al final del Real Madrid con la carta?”, le preguntó el periodista Sergio Quirante, de GOL, en referencia a la nota con la que el francés anunció que dejaba el club.

La respuesta de Zidane fue cortante: “¿Vas a seguir haciendo las mismas tonterías de preguntas?”.

A lo que el periodista le dijo: “No, solamente le he preguntado por la carta”.

“Por eso”, agregó Zidane, mientras caminaba. “¿Vas a hacer las mismas preguntas? Tu trabajo es de vergüenza”.

“Yo te conozco y tú me conoces, siempre me pasa lo mismo”, señaló Zizou, quien luego se acercó al periodista y lo llevó junto a él, hablándole, a lo que el reportero pidió a su camarógrafo que no filmara.