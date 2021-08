La clave de la nueva normalidad en el mundo de los pagos

Por Sebastián Franco*

Hablar de los cambios que trajo 2020 ya es cosa del pasado. Desde este 2021 y hacia adelante, nos toca entender, reconocer y acompañar los cambios que ya se impusieron y que vinieron a mejorar nuestras vidas como consumidores a través de adaptaciones y creaciones tecnológicas que nos ofrecen seguridad, velocidad e higiene. ¿A qué me refiero? A que cada vez más nos va a suceder que al momento de pagar en comercios o restaurantes ya no vamos a tener que introducir o deslizar nuestro medio de pago por un dispositivo, alcanza con acercarlo, o ni siquiera sacarlo de la billetera porque está cargado en nuestro teléfono móvil y con escanear un código QR o recibir un link de pago, el proceso de pago ya comienza y la interacción con otras personas o aparatos se vuelve casi imperceptible, cuando no inexistente.

Este tipo de interacción que se veía como “magia” en los parques de Disney donde un visitante con solo portar una pulsera podía acceder a los parques y comprar recuerdos en las tiendas, es ahora parte de la nueva realidad y empieza a expandirse a ritmo acelerado.

Este fenómeno de convergencia entre el mundo de pagos de tarjeta presente y el de pagos con tarjeta no presente abre un gran abanico de oportunidades y es allí donde quiero detenerme.

¿Por qué hablamos de convergencia entre los mundos de pago con tarjeta no presente y tarjeta presente?

Porque utilizo el mismo formato de pago tanto como cuando estoy comprando desde mi casa en una tienda en línea, como cuando estoy físicamente en la tienda y utilizo un código QR, un link de pago o medidas biométricas u otros para generar el pago.

Lo que estamos viendo, es que, si bien todavía podemos hablar entre la diferencia de pagos con tarjeta y pagos sin tarjeta, empieza a existir una forma de utilizar la tecnología que puede llegar a hacer que se reemplace el concepto de tarjeta por el de cuenta. Esta utiliza diferentes interfases de pago como puede ser una tarjeta física, virtual, un wearable (típicamente un aparato electrónico que llevamos con nosotros encima, puede adoptar la forma de una prenda de ropa, un reloj o una pulsera y en la mayoría de los casos es una extensión de las funciones de nuestro teléfono inteligente, una app u otras cosas adicionales, ligadas todas a una misma única cuenta).

Entonces, ¿cómo van a introducirse los pagos a partir de ahora?

Hoy en día la tarjeta o el plástico es multimodal, trae el chip, la banda magnética y cada vez más el contactless. Es muy probable que, por un tema sanitario, muchos de los cajeros o de quien recibe los pagos, no toquen las tarjetas de los clientes y por eso el contactless es el primer paso hacia esa convergencia. Al usar terminales de auto pago o auto cobro, por ejemplo, en los supermercados desaparece la interacción con quien recibe el pago o la tarjeta, y eso va a llevar a que los dispositivos empiecen a modificarse y tal vez a futuro no requieran traer el lector de chip, por ejemplo.

Otra tendencia es que desaparece la firma, todavía hay muchos lugares donde la firma se utiliza, pero su uso ya empezó a bajar y cada vez más las tarjetas de crédito, en lugar de tener firma, tienen PIN. En el corto y mediano plazo se va a cambiar la solicitud de la firma por la solicitud de un PIN o una medida biométrica. Incluso en algunos casos no se va a requerir ninguno, por ejemplo, con pagos de montos muy bajos donde los emisores de estos medios de pago tienen la tecnología para automáticamente darse cuenta si este pago está dentro de patrones de uso y pago de sus clientes o no.

En esos casos pueden optar por hacer una integración, una autorización basada en riesgo, donde empiezan a asomar también los sistemas de seguridad conectados en tiempo real para ayudar en este tipo de validaciones e indicar si por las características de la transacción se debe pedir o no un PIN, o integrar sus aplicaciones o unas medidas biométricas. Y aun más, como una medida adicional se puede llegar a colocar el PIN y/o medida biométrica en el propio dispositivo del usuario y no en el dispositivo (POS o terminal) del comercio o tienda.

En China por ejemplo los pagos a través de aplicaciones representan más del 80% de los pagos totales, y se dan tanto con tarjeta presente como con tarjeta no presente, incluso en Puerto Rico, los pagos a través de ATH Móvil con código QR han superado las expectativas, con una adopción de la aplicación de más de 1.500.000 de usuarios en la isla.

De nuevo, vemos que se empiezan a borrar las fronteras y la tecnología cada vez más es el aliado de todo esto, no solamente en las tarjetas, sino también en el mundo de las cuentas. Los bancos centrales en Brasil están con el Pix, en México está el CoDi, en Uruguay también empiezan a darse las transferencias instantáneas, y todo esto viene de la mano de la innovación que aportan las fintechs, como Evertec, al sector. Hay un mundo nuevo de pagos y de aceptación de pagos que se viene gracias a los cambios generados por la pandemia y a la evolución natural de lo que ha sido la tecnología hasta el momento, y en Evertec venimos acompañando estos cambios y creando servicios y soluciones que se adapten a estos nuevos tiempos, tendencias y que ofrezcan además de practicidad, seguridad y eficiencia en un nuevo mundo de pagos.

*Regional Presales Manager de Evertec.